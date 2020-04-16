В Благовещенске ограничат движение на перекрестке улиц Комсомольской и Амурской

16 апреля, в Благовещенске временно ограничат движение транспорта на пересечении улиц Амурской и Комсомольской. Перекрытие связано с проведением работ на инженерных сетях.

По улице Амурской перекроют половину проезжей части. По улице Комсомольской, при движении со стороны Зейской, проезжая часть перекрыта полностью, сообщает пресс-служба городской администрации. Администрация Благовещенска просит водителей транспортных средств выбирать альтернативные маршруты движения.

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#дороги

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Ракутин Максим