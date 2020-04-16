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сегодня, 10:44 0

В Благовещенске родился тысячный малыш

В Благовещенске родился тысячный малыш
Фото: pandaland.kz

16 апреля в отделе ЗАГС по городу Благовещенску и Благовещенскому району зарегистрировали рождение тысячного малыша. В семье Валерия и Илоны Колпак родился сынок Арсений.

Управление ЗАГС поздравило семью и передало родителям подарок и памятный знак «Рожденному в Приамурье».

«Валерий и Илона! Искренне желаем, чтобы ваша семья всегда была дружной, крепкой и счастливой. Пусть каждый новый день дарит вам радость, а в вашем доме всегда царят любовь и благополучие», – сказали в управлении.

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#дети #жизнь

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