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16апреля
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сегодня, 10:36 1

С 20 апреля в Благовещенске начнется ремонт улицы Калинина

С 20 апреля в Благовещенске начнется ремонт улицы Калинина
Фото: vagayst.ru/

В амурской столице продолжается реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». До 20 апреля работники АО «Асфальт» установят на участке улицы Калинина от Тенистой до Краснофлотской необходимые временные дорожные знаки и баннеры с информацией о проводимых работах. А с 20 апреля начнется демонтаж старого бортового камня, установка нового, а также ремонт тротуаров.

«К концу октября нами будет произведена замена дорожного покрытия, устройство тротуаров и остановочных пунктов на участке улицы Калинина от Тенистой до Краснофлотской. Ремонтные работы пройдут в три этапа. С мая по июль рабочие отремонтируют участок улицы Калинина от Тенистой до Октябрьской, с июля по август — от Зейской до Краснофлотской, а к концу октября будет введен в эксплуатацию отрезок улицы Калинина между Зейской и Октябрьской», — пояснил начальник участка АО «Асфальт» Александр Алексеев.

Как рассказал представитель подрядной организации, асфальтобетонное покрытие будет состоять из двух слоев: нижнего — пористого асфальтобетона — и верхнего — ЩМА (щебеночно-мастичного асфальтобетона). В процессе эксплуатации износостойкий ЩМА достаточно хорошо зарекомендовал себя именно на таких высоконагруженных магистралях.

Одновременно с дорожными работами на улице Калинина, другими подрядными организациями будет проведен капитальный ремонт коммунально-инженерной подземной инфраструктуры. Сети будут отремонтированы в рамках федеральной программы по модернизации коммунальной инфраструктуры.

В этом году, в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» @mintransamur уже начались работы по ремонту путепровода по улице Загородной, на этой неделе стартуют работы по улице Воронкова, а на следующей — рабочие приступают к ремонту улицы Калинина.

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#дороги #ЖКХ #строительство

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Комментарии
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  • hkmg8787

    hkmg8787
    50 минут назад

    Да Калинина в порядке на год - два, можно двигаться. Горького, Амурская, Шевченко, Ленина - участками, вот, что латать надо.

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