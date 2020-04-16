С 20 апреля в Благовещенске начнется ремонт улицы Калинина

В амурской столице продолжается реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». До 20 апреля работники АО «Асфальт» установят на участке улицы Калинина от Тенистой до Краснофлотской необходимые временные дорожные знаки и баннеры с информацией о проводимых работах. А с 20 апреля начнется демонтаж старого бортового камня, установка нового, а также ремонт тротуаров.

«К концу октября нами будет произведена замена дорожного покрытия, устройство тротуаров и остановочных пунктов на участке улицы Калинина от Тенистой до Краснофлотской. Ремонтные работы пройдут в три этапа. С мая по июль рабочие отремонтируют участок улицы Калинина от Тенистой до Октябрьской, с июля по август — от Зейской до Краснофлотской, а к концу октября будет введен в эксплуатацию отрезок улицы Калинина между Зейской и Октябрьской», — пояснил начальник участка АО «Асфальт» Александр Алексеев.

Как рассказал представитель подрядной организации, асфальтобетонное покрытие будет состоять из двух слоев: нижнего — пористого асфальтобетона — и верхнего — ЩМА (щебеночно-мастичного асфальтобетона). В процессе эксплуатации износостойкий ЩМА достаточно хорошо зарекомендовал себя именно на таких высоконагруженных магистралях.

Одновременно с дорожными работами на улице Калинина, другими подрядными организациями будет проведен капитальный ремонт коммунально-инженерной подземной инфраструктуры. Сети будут отремонтированы в рамках федеральной программы по модернизации коммунальной инфраструктуры.

В этом году, в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» @mintransamur уже начались работы по ремонту путепровода по улице Загородной, на этой неделе стартуют работы по улице Воронкова, а на следующей — рабочие приступают к ремонту улицы Калинина.