Амурские села преображаются благодаря госпрограмме

В Приамурье преображаются села благодаря госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий Амурской области». В населенных пунктах обустраивают зоны отдыха, строят спортивные площадки, восстанавливают памятники.

В рамках мероприятия «Благоустройство сельских территорий» государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Амурской области» в январе 2020 года заключено 12 соглашений с сельсоветами региона о предоставлении субсидии из бюджета области.

Выделенные средства позволят реализовать 13 общественно значимых проектов благоустройства сельских территорий по следующим направлениям: создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников.

В марте были подписаны договоры на приобретение материалов и выполнение работ по общественно значимым проектам: «Восстановление историко-культурного памятника в селе Крестовоздвиженка Константиновского района», «Создание и обустройство зоны отдыха села Новоалександровка Тамбовского района», «Создание и обустройство детской игровой площадки в селе Тавричанка Серышевского района», заключен муниципальный контракт на реализацию проекта «Создание и обустройство спортивных площадок в селе Анновка Ивановского района Амурской области».

В настоящее время объявлены электронные аукционы Троицким и Березовским сельсоветами Ивановского района и Садовским сельсоветом Тамбовского района. Остальные сельсоветы области планируют объявить электронные аукционы на реализацию проектов по благоустройству сельских территорий до конца апреля 2020 года.

Проекты финансируются за счет средств федерального, областного и местного бюджетов с обязательным трудовым участием граждан, пишет пресс-служба правительства Амурской области.

На благоустройство населенных пунктов по программе «Комплексное развитие сельских территорий Амурской области» в следующем году уже подали документы 8 районов Приамурья (28 сельсоветов). Они планируют реализовать 31 общественно значимый проект по следующим направлениям: создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, организация освещения территории, в том числе с использованием энергосберегающих технологий, организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок, организация ливневых стоков, сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников.