Дом для 88 семей-переселенцев из «авариек» строят в Благовещенске

В Благовещенске возводят дом для 88 семей-переселенцев из аварийного жилья. Сдать объект планируют к началу ноября.

Восьмиэтажный дом расположится на улице Октябрьской, 249. Он включает в себя однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры.

Общая площадь здания – 2 928 квадратных метров. После сдачи жилого объекта в эксплуатацию 88 семей здесь отпразднуют новоселье.

В этом году в Благовещенске предстоит расселить жильцов 83 аварийных домов. Общее количество аварийных домов, включенных в программу переселения, – 153.

В новое жилье амурчане переезжают в ходе реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», входящего в нацпроект «Жилье и городская среда». Он стартовал в области в начале 2019 года.

Реализация программы запланирована на период 6,5 года с 2019 года по 1 сентября 2025 года и состоит из 6 этапов. Общий объем финансирования программы составит 7 миллиардов 100 миллионов рублей, в том числе средства фонда содействия реформированию ЖКХ – 6 миллиардов 900 миллионов рублей и средства консолидированного областного бюджета – 200 миллионов рублей.

Указанные средства направят на переселение 3 тысяч семей из жилых помещений площадью 119 тысяч квадратных метров, расположенных в аварийном жилищном фонде на территории 22 муниципальных образований области. Переселение амурчан осуществляется путем приобретения жилья, равноценного по площади ранее занимаемому, и выкупа у собственников жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса РФ.

«Финансирование программы осуществляется поэтапно. В настоящее время осуществляется реализация I, II и III этапов программы. Заявка по I этапу (2019-2020) одобрена правлением фонда ЖКХ 28 июня 2019 года, – рассказал Анатолий Бубнов, начальник управления жилищной политики министерства ЖКХ Амурской области. – В целях опережающей реализации регионального проекта правительством области подготовлены и представлены в фонд ЖКХ заявки на получение финансовой поддержки по II и III этапам программы, которые были одобрены правлением фонда ЖКХ 3 сентября 2019 года и 13 марта 2020 года соответственно».

Благодаря защите заявок фондом ЖКХ открыто досрочное финансирование для Амурской области по II и III этапам программы в сумме 1 миллиард 210 миллионов рублей, начата их заблаговременная реализация.

Всего в рамках трех этапов в 2019-2022 годах планируется переселить 791 семью из аварийного жилищного фонда площадью 33,2 тысячи квадратных метров на территории 12 муниципальных образований области.

Объем финансирования составляет 1 миллиард 800 миллионов рублей (фонд ЖКХ – 1 миллиард 700 миллионов рублей, областной бюджет – 50 миллионов рублей, местные бюджеты – 50 миллионов рублей).

В настоящее время в рамках программы переселены 240 семей из аварийного жилья площадью 10,7 тысячи квадратных метров в 8 муниципальных образованиях Амурской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: amurobl.ru