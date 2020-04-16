Амурским перевозчикам собираются снизить налог на транспорт

Правительство Амурской области планирует дополнить пакет уже разработанных налоговых льгот еще одним послаблением. Предложение касается снижения ставки транспортного налога для организаций и ИП, которые занимаются перевозками пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении.

Только по приблизительным подсчетам, такая мера поддержки позволит сэкономить амурским предпринимателям порядка десяти миллионов рублей, сообщает правительство Амурской области.

Инициативу по введению дополнительных налоговых льгот озвучила на заседании штаба по реализации антикризисных мер министр экономического развития и внешних связей Приамурья Людмила Старкова.

«Предприятия, занимающиеся перевозкой пассажиров, продолжают работать в обычном режиме и выполнять свои обязательства перед гражданами – пояснила министр. – Они не имеют возможности переформатировать свою работу и из-за значительного снижения пассажиропотока несут существенные убытки. Мы предлагаем максимально снизить налоговую ставку в отношении автобусов для организаций и ИП, занимающихся регулярными автобусными перевозками».

Как подчеркнула Людмила Старкова, помимо снижения ставки транспортного налога, пакет налоговых преференций предлагает и ряд других мер, начиная от снижения на муниципальном уровне корректирующего коэффициента К2 для единого налога на вмененный доход и заканчивая расширением сфер применения инвестиционного налогового вычета.

По предварительным подсчетам, в общей сложности налоговые льготы коснутся порядка 24 тысяч налогоплательщиков. Принятие налоговых послаблений поможет налогоплательщикам сэкономить больше одного миллиарда рублей.

«В текущих условиях решение Правительства области – оставить предпринимателям средства практически от всех налогов, которые обычно поступают от них в региональный бюджет, снять с бизнеса эту нагрузку, – прокомментировал ситуацию губернатор Амурской области Василий Орлов. – Такое решение будет непростым для бюджета области и для муниципалитетов, но мы прекрасно понимаем, что в текущей ситуации все равно пострадают все – и бизнес, и бюджеты всех уровней. Поэтому такие решения должны нами приниматься, мы должны точечно работать с отраслями, напрямую обсуждать потребности и направлять средства на поддержку бизнеса так, чтобы они работали максимально эффективно».