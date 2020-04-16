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16апреля
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сегодня, 10:37 0

В отдаленных районах Тынды появятся новые детские площадки

В отдаленных районах Тынды появятся новые детские площадки

В этом году в столице БАМа установят четыре современные игровые зоны. Администрация города обследовала участки, выделенные под детские площадки.

Игровые комплексы планируют установить на улицах Дина Рида, Радистов, Автомобилистов и Якутской. Здесь появятся качели, балансиры, песочницы, турники и спортивные малые архитектурные формы. Оборудование уже поступило в Тынду.

Эти площадки появятся благодаря инициативе жителей отдаленных районов города, которые обратились с письменным заявлением к мэру. Средства на новые игровые комплексы выделены из городского бюджета в рамках программы по реализации государственной молодежной политики в Тынде на 2015-2024гг.

Также большой игровой комплекс летом установят и на центральной детской площадке, информирует пресс-служба администрации Тынды.

Тем временем в связи со сложившейся эпидобстановкой из-за угрозы распространения коронавируса, чтобы препятствовать массовому скоплению людей, в Тынде закрыли игровые комплексы для детей на территории городского парка и пляжной зоны. Доступ на детские площадки ограничен предварительно до 30 апреля 2020 года.

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#дети #строительство #Тында

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