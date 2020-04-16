Ученые извлекли из ледника в Гималаях 28 новых вирусов: обзор прессы

Герой БАМа Иван Варшавский дал житейское интервью; газеты раскрыли тайны покупки правительством страны контрольного пакета акций Сбербанка у Центрального банка России. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Очень интересно

В «Амурской правде» вы встретитесь с замечательным человеком, легендарной личностью - героем БАМа Иваном Варшавским. Газета уже не раз писала о нем по разным поводам (в том числе, рассказывая и о его знаменитом выступлении в Совете Федерации). А в сегодняшнем номере журналист Елена Павлова ведет простые житейские разговоры с Иванниколаичем на его кухне, и он рассказывает о своем житье-бытье, о друзьях-товарищах, и о том, что жизнь – хорошая штука.

Я с большим интересом и удовольствием прочел этот материал еще и потому, что давным-давно познакомился в Тынде с этим бородатым дядькой – душевным скромным трудягой, который таковым и остался, несмотря на свою нынешнюю знаменитость – дай бог ему здоровья! Ей-бо, спасибо «Амурке», Елене Павловой за эту публикацию.

Также в номере

После чтения материала о Варшавском довольно сложно эмоционально перестроиться на другие публикации, тем не менее, назову еще статьи под рубрикой «Интересно». Изучив одну из них, узнаете, что в магазине «Товары для дома» были обнаружены тайные комнаты. Не успели на глаза попасться эти слова – «обнаружены» и «тайные», как тут же разыгралась фантазия, сразу же в голове стали роиться всяко-разные сюжеты о кладах, о пытках, о наложницах, о подпольщиках.… И если говорить о кладах, то в одной из комнат кошелек все-таки нашли. Но пустой. А если обо всем остальном, то лучше раскройте для себя тайны старинного здания сами. В чем вам поможет журналист Елена Васильева.

Вам статья

Далее – «Комсомольская правда». Стараясь обойти публикации о коронавирусе, добрался до рецензионных заметок о фильме «Зулейха открывает глаза». Единственный материал, в котором зараза не упоминается. Единственный, не считая сканворда. Традиционно для «Комсомолки» публикуются два мнения – «За» и «Против».

Какое мнение поддержите вы?

И, поставив вопросительный знак, перехожу к следующему изданию.

Полный абзац

Чем нас порадуют «Аргументы неделi»? Ну, радость, что называется, в тему: прямо с первой полосы на нас смотрит анонс публикации о том, что американские ученые извлекли из ледника в Гималаях 28 новых вирусов. Из 50-метровой толщины льда! Когда я дойду до этого материала (он размещен на 7-й странице, до него еще листать и листать), то наверняка прочту, что сделали это во имя науки, чтобы – когда растают льды и зараза вырвется наружу – быть к этому готовыми. Но пока до материала не дошел, в голове мелькают сомнения – не вырвался ли один из этих вирусов наружу? Не он ли устроил себе праздник на всей планете?

И укоризненно, имея в виду американских археологов, покачивая головой, начал чтение еженедельника по порядку.

На посошок

И в этом «по порядку» в первую очередь мне попалась большая статья о темной истории покупки правительством страны контрольного пакета акций Сбербанка у Центрального банка России. То есть, из одного госкармана переложили деньги в другой госкарман. А у кого что осталось при перекладывании – изучите сами. Кстати, вы знаете, что почти половина акций Сбербанка принадлежит американцам?

А еще обратите внимание на маленькую заметку о голосовании по поправкам в Конституцию. Хоть и призывают за нее голосовать Безруковы, Машковы и Мацуевы (как ни странно, ни разу не видел рекламного ролика с главой РПЦ Кириллом, а ведь от церкви исходила инициатива о внесении в Конституцию бога, как же без бога?), но, пишут, настроения в народе совсем не голосовательные. И причины не в коронавирусе. Причины поглубже. Да вы и сами понимаете …

И, сожалея о том, что уже не успеваю развить этот тезис, прощаюсь с вами до завтра.