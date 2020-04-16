Три новых случая COVID-19 подтверждены в Амурской области

В Амурской области выявлено три новых лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции COVID-19. Результаты подтверждены в установленном порядке. Заболевшие – члены одной семьи, один из которых накануне заболевания посещал другой регион России. Все они из Благовещенска.

Заболевшие получают необходимое лечение в стационарных условиях с соблюдением всех требований биологической безопасности. Состояние людей удовлетворительное.

В «семейном очаге» организованы и проведены все необходимые противоэпидемические мероприятия. Определен круг лиц, с которыми люди контактировали. Проведена работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

Между тем три пациента, которым коронавирусная инфекция COVID-19 была диагностирована 4 апреля, выписаны с выздоровлением. В регламентированные сроки у них были получены двукратные отрицательные лабораторные результаты на COVID-19, что свидетельствует об эффективности проведенного лечения.

Таким образом, по состоянию на 16 апреля с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 9 случаев новой коронавирусной инфекции, 4 из которых завершились выздоровлением, 5 пациентов продолжают получать необходимое лечение, сообщает пресс-служба правительства региона.

Мероприятия по предупреждению распространения COVID-19 и лабораторное обследование «подлежащих контингентов» продолжаются. По состоянию на 16 апреля проведено 5 432 исследования на коронавирусную инфекцию, на изоляции по месту жительства находится 121 человек.

Управление Роспотребнадзора по Амурской области обращает внимание на необходимость неукоснительного соблюдения режима самоизоляции по месту жительства в течение 14 дней гражданами, прибывшим в регион.

В случае появления малейших клинических признаков инфекционного заболевания необходимо немедленно вызвать врача на дом. Контактные с заболевшим члены семьи должны изолироваться по месту жительства и не должны посещать работу, учебу, а также общественные места до получения результатов лабораторного обследования на COVID-19 у заболевшего. Возбудитель COVID-19 обладает достаточно высокой способностью к инфицированию, и при тесном и продолжительном контакте с источником риски инфицирования окружающих очень высоки.

У двух заболевших амурчан новая коронавирусная инфекция протекает в виде внебольничной пневмонии на фоне сопутствующих хронических заболеваний. Своевременно оказанная медицинская помощь позволит минимизировать риски осложнения течения заболевания.

Необходимо неукоснительное выполнение требований сотрудников управления Роспотребнадзора по Амурской области и медицинских работников, в том числе в части лабораторного обследования на COVID-19 и изоляции в медицинские организации при наличии эпидемиологических и клинических показаний. Это позволит своевременно обеспечить необходимые мероприятия по недопущению распространения COVID-19 в Амурской области.

Обо всех мерах неспецифической профилактики новой коронавирусной инфекции можно узнать на сайте стопкоронавирус.рф или сайте управления Роспотребнадзора по Амурской области.

Ситуация находится на контроле оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 на территории Амурской области.

По состоянию на 20:00 15 апреля на горячую линию по коронавирусу в службу 112 поступило 518 обращений. С нарастающим итогом – 13 794.