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Три новых случая COVID-19 подтверждены в Амурской области

Три новых случая COVID-19 подтверждены в Амурской области
Фото: pixabay.com

В Амурской области выявлено три новых лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции COVID-19. Результаты подтверждены в установленном порядке. Заболевшие – члены одной семьи, один из которых накануне заболевания посещал другой регион России. Все они из Благовещенска.

Заболевшие получают необходимое лечение в стационарных условиях с соблюдением всех требований биологической безопасности. Состояние людей удовлетворительное.

В «семейном очаге» организованы и проведены все необходимые противоэпидемические мероприятия. Определен круг лиц, с которыми люди контактировали. Проведена работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

Между тем три пациента, которым коронавирусная инфекция COVID-19 была диагностирована 4 апреля, выписаны с выздоровлением. В регламентированные сроки у них были получены двукратные отрицательные лабораторные результаты на COVID-19, что свидетельствует об эффективности проведенного лечения.

Таким образом, по состоянию на 16 апреля с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 9 случаев новой коронавирусной инфекции, 4 из которых завершились выздоровлением, 5 пациентов продолжают получать необходимое лечение, сообщает пресс-служба правительства региона.

Мероприятия по предупреждению распространения COVID-19 и лабораторное обследование «подлежащих контингентов» продолжаются. По состоянию на 16 апреля проведено 5 432 исследования на коронавирусную инфекцию, на изоляции по месту жительства находится 121 человек.

Управление Роспотребнадзора по Амурской области обращает внимание на необходимость неукоснительного соблюдения режима самоизоляции по месту жительства в течение 14 дней гражданами, прибывшим в регион.

В случае появления малейших клинических признаков инфекционного заболевания необходимо немедленно вызвать врача на дом. Контактные с заболевшим члены семьи должны изолироваться по месту жительства и не должны посещать работу, учебу, а также общественные места до получения результатов лабораторного обследования на COVID-19 у заболевшего. Возбудитель COVID-19 обладает достаточно высокой способностью к инфицированию, и при тесном и продолжительном контакте с источником риски инфицирования окружающих очень высоки.

У двух заболевших амурчан новая коронавирусная инфекция протекает в виде внебольничной пневмонии на фоне сопутствующих хронических заболеваний. Своевременно оказанная медицинская помощь позволит минимизировать риски осложнения течения заболевания.

Необходимо неукоснительное выполнение требований сотрудников управления Роспотребнадзора по Амурской области и медицинских работников, в том числе в части лабораторного обследования на COVID-19 и изоляции в медицинские организации при наличии эпидемиологических и клинических показаний. Это позволит своевременно обеспечить необходимые мероприятия по недопущению распространения COVID-19 в Амурской области.

Обо всех мерах неспецифической профилактики новой коронавирусной инфекции можно узнать на сайте стопкоронавирус.рф или сайте управления Роспотребнадзора по Амурской области.

Ситуация находится на контроле оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 на территории Амурской области.

По состоянию на 20:00 15 апреля на горячую линию по коронавирусу в службу 112 поступило 518 обращений. С нарастающим итогом – 13 794.

Просмотров всего: 7432

#коронавирус

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Комментарии
Показать все (77) Обсудить на форуме
  • Демидыч

    Демидыч
    2 часа назад

    говорили вам закройте аэропорт

  • mestny

    mestny
    2 часа назад

    ага зато детские площадки закрывают олени!!!!!!!!!!!!

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    ЭТО ОХОТНИКИ! Охотники во всем виноваты ))) Принесли из тайги свою заразу коронавирусную!

  • tascha

    tascha
    2 часа назад

    в каком районе города живёт эта семья?

  • DrDimon

    DrDimon
    2 часа назад

    tascha

    в каком районе города живёт эта семья?



    Вам это зачем?

  • Россиянский чай

    Россиянский чай
    2 часа назад

    Демидыч

    говорили вам закройте аэропорт



    Говорили вам закройте свой рот. Другой регион можно посетить на поезде, на автомобили и даже, при сильном желании, пешком (но ноги никому не отрезают).

  • Россиянский чай

    Россиянский чай
    2 часа назад

    Дмитрий Русский

    ЭТО ОХОТНИКИ! Охотники во всем виноваты ))) Принесли из тайги свою заразу коронавирусную!



    Охотникам бы вообще заткнуться. Вас живодёров давно пора на учёт поставить и, вместо открытия и закрытия сезонов вашего извращённого развлечения, пороть портупеей на главных площадях.

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    tascha

    в каком районе города живёт эта семья?



    Никто не скажет. Власть боится самоуправства, если разрастется в регионе зараза. А после сожжения домов заразителей толпа отправится сжигать администрацию!

  • CHEBURASHKA_28_RUS

    CHEBURASHKA_28_RUS
    1 час назад

    больше открытых центров, больше наживы на масках перед входом в магазин,больше надписей что в магазин (например в Самбери) без масок вход запрещён и при этом 50% ходят без масок.....губер - так держать.... сколько уже зафиксировано случаев за неполную неделю послабления? Сейчас будут в уши заливать, что поиехал недавно, прилетел недавно и т.д. а эти индивиды всё это время по центрам шаряться пока температура не подскочит...

  • Гортензия28

    Гортензия28
    1 час назад

    Интереснее знать из какого района привез. Хотя какая уже разница. Развозили и развозить будут, плка ситуацию по стране не уравняют.

  • Fair

    Fair
    1 час назад

    Россиянский чай Не напрягайся так! Орешь на всех, затычка выскочит ))) Затыкает тут всех.Диванная истеричка.

  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    Пока люди будут перемещаться из региона в регион,будет прирост,а сколько из приезжающих,с бессимптомными признаками,мы не знаем.

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    CHEBURASHKA_28_RUS

    больше открытых центров, больше наживы на масках перед входом в магазин,больше надписей что в магазин (например в Самбери) без масок вход запрещён и при этом 50% ходят без масок.....губер - так держать.... сколько уже зафиксировано случаев за неполную неделю послабления? Сейчас будут в уши заливать, что поиехал недавно, прилетел недавно и т.д. а эти индивиды всё это время по центрам шаряться пока температура не подскочит...



    Губернатору сейчас тяжело! С одной стороны нужно закрыть торговые центры и предприятия, чтобы не допустить заразы! С другой стороны людям жрать почти нечего, а реальной помощи никто давать людям не намерен! С третьей нужно и центральной власти подлизывать - для этого его и назначили! С четвертой сбегать ему некуда - это не Путин, у него нет бункера! С пятой нужно еще умеючи бюджет выделенный пилить по друзьям и родственникам.

    Забот много, не раздражайте его!

  • телега

    телега
    1 час назад

    Пока не будет вакцины, можно вечно молоть из пустого в порожнее

  • Россиянский чай

    Россиянский чай
    1 час назад

    Дмитрий Русский

    tascha

    в каком районе города живёт эта семья?



    Никто не скажет. Власть боится самоуправства, если разрастется в регионе зараза. А после сожжения домов заразителей толпа отправится сжигать администрацию!



    Какого ещё самоуправства? Местные коммментаторы только в интернете вонять горазды.

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Россиянский чай

    Дмитрий Русский

    tascha

    в каком районе города живёт эта семья?



    Никто не скажет. Власть боится самоуправства, если разрастется в регионе зараза. А после сожжения домов заразителей толпа отправится сжигать администрацию!



    Какого ещё самоуправства? Местные коммментаторы только в интернете вонять горазды.



    Николай II тоже так думал

  • Гортензия28

    Гортензия28
    1 час назад

    Россиянский чай
    Демидыч

    говорили вам закройте аэропорт



    Другой регион можно посетить на поезде, на автомобили и даже, при сильном желании, пешком (но ноги никому не отрезают).


    Обидно, что сейчас снова всю инфраструктуру позакрывают. Это же могут. А вот посещение других регионов запретить не могут почему-то ни на каком уровне. И не надо ноги резать, достаточно сказать ай-я-яй, низя, вот вам штрафик за такую удаленность.

  • Швейк

    Швейк
    1 час назад

    Пока ВСЕ не переболеют, ничего не устаканится. Ну, или тянуть до вакцины, которая вот-вот будет ( через год).

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    tascha

    в каком районе города живёт эта семья?



    Может потом добавили, но, в последнем предложении первого абзаца, говорится: "... Все они из Благовещенска...".

  • Россиянский чай

    Россиянский чай
    1 час назад

    Дмитрий Русский

    Россиянский чай

    Дмитрий Русский

    tascha

    в каком районе города живёт эта семья?



    Никто не скажет. Власть боится самоуправства, если разрастется в регионе зараза. А после сожжения домов заразителей толпа отправится сжигать администрацию!



    Какого ещё самоуправства? Местные коммментаторы только в интернете вонять горазды.



    Николай II тоже так думал



    Вместо фантазирования идите лучше клянчить путёвки на утку)

  • Парус

    Парус
    1 час назад

    Швейк

    Пока ВСЕ не переболеют, ничего не устаканится. Ну, или тянуть до вакцины, которая вот-вот будет ( через год).



    Все верно. Пока не будет коллективного иммунитет у 70-80 процентов населения- ситуация не измениться. Вакцина- не панацея. Вирус, это не бактерия, у которой есть клеточная стенка- он мутирует постоянно, каждый год. С Грином точно так же- вакцинируют, но действуют по принципу-«угадаем-не угадаем», какой вирус гриппа придёт в этом году. А он приходи каждый год и вызывает не менее тяжелые пневмонии. Так и с короной. Пора не бояться ее, а учиться жить рядом с ней. Потому как это будет повторяться.

  • Гортензия28

    Гортензия28
    1 час назад

    Ну вот как? Как люди поперлись куда-то в нынешних условиях. Меня лично жаба давит. Почему я поездку в Питер отменила, а дочка во Вьетнам, хотя там вообще спокуха. Почему у нас доходы упали, т.к. развлекателтному бизнесу хана. Неужели нельзя в пределах города пожить? Ну в крайнем случае не пускаться во все тяжкие, чтобы заразу домой не везти.

  • Россиянский чай

    Россиянский чай
    1 час назад

    Гортензия28

    Россиянский чай

    Демидыч

    говорили вам закройте аэропорт



    Другой регион можно посетить на поезде, на автомобили и даже, при сильном желании, пешком (но ноги никому не отрезают).



    Обидно, что сейчас снова всю инфраструктуру позакрывают. Это же могут. А вот посещение других регионов запретить не могут почему-то ни на каком уровне. И не надо ноги резать, достаточно сказать ай-я-яй, низя, вот вам штрафик за такую удаленность.


    Открытая инфраструктура - это самое опасное, с учётом сознательности нашего населения, которое воет об открытых вокзалах выбирая в кешке мясо для мангала. Наши же люди не могут набрать продуктов хотябы на неделю, чтобы как минимум сократить количество посещений супермаркетов, да и в такую погоду как не выбраться на природу всей семьёй да ещё и с друзьями.

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Россиянский чай

    Дмитрий Русский

    Россиянский чай

    Дмитрий Русский

    tascha

    в каком районе города живёт эта семья?



    Никто не скажет. Власть боится самоуправства, если разрастется в регионе зараза. А после сожжения домов заразителей толпа отправится сжигать администрацию!



    Какого ещё самоуправства? Местные коммментаторы только в интернете вонять горазды.



    Николай II тоже так думал



    Вместо фантазирования идите лучше клянчить путёвки на утку)



    На орла еще нет путевок, да?

  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    В Китае,вроде победили,но с России заехали ,новые заболевшие,сидеть дома не получается....

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    амурская алена

    В Китае,вроде победили,но с России заехали ,новые заболевшие,сидеть дома не получается....



    Еще в Тайланде ноет группа путевщиков-аутистов, кого не возвращают на Родину. Пусть сдохнут там, или вернутся после пандемии. Тут человек в соседний регион съездил - привез заразу!

  • Россиянский чай

    Россиянский чай
    1 час назад

    Дмитрий Русский

    Россиянский чай

    Дмитрий Русский

    Россиянский чай

    Дмитрий Русский

    tascha

    в каком районе города живёт эта семья?



    Никто не скажет. Власть боится самоуправства, если разрастется в регионе зараза. А после сожжения домов заразителей толпа отправится сжигать администрацию!



    Какого ещё самоуправства? Местные коммментаторы только в интернете вонять горазды.



    Николай II тоже так думал



    Вместо фантазирования идите лучше клянчить путёвки на утку)



    На орла еще нет путевок, да?



    Хотябы на утку получите, а то скоро все поймут что охотники только мямлить и могут

  • Россиянский чай

    Россиянский чай
    1 час назад

    Дмитрий Русский

    амурская алена

    В Китае,вроде победили,но с России заехали ,новые заболевшие,сидеть дома не получается....



    Еще в Тайланде ноет группа путевщиков-аутистов, кого не возвращают на Родину. Пусть сдохнут там, или вернутся после пандемии. Тут человек в соседний регион съездил - привез заразу!



    Ноешь тут только ты, и то от зависти

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    1 час назад

    Ну предупреждали же: не расслабляйтесь! Хер ли вы все маски и перчатки поснимали???? Ждите ещё выявленных: семейка то вряд ли дома сидела.

    Москва нас погубит.

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    1 час назад

    Ну предупреждали же: не расслабляйтесь! Хер ли вы все маски и перчатки поснимали???? Ждите ещё выявленных: семейка то вряд ли дома сидела.

    Москва нас погубит.

  • sinoptik

    sinoptik
    1 час назад

    Гортензия28Ну вот как? Как люди поперлись куда-то в нынешних условиях. Меня лично жаба давит. Почему я поездку в Питер отменила, а дочка во Вьетнам, хотя там вообще спокуха. Почему у нас доходы упали, т.к. развлекателтному бизнесу хана. Неужели нельзя в пределах города пожить? Ну в крайнем случае не пускаться во все тяжкие, чтобы заразу домой не везти.


    может быть я открою для вас секрет, но есть много людей с непрерывной работой. И, Господи прости, неотложными командировками. Так что успокойте свою жабу, можете сидеть дома - сидите.

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    1 час назад

    А про другие города области где есть подтвержденные случаи не сообщают дабы панику не создавать?

  • nogi8

    nogi8
    1 час назад

    то, как все носят маски, постоянно трогая их руками, потом эти руки суют в рот, или еще куда, то это пустая трата денег на маски...

  • Россиянский чай

    Россиянский чай
    1 час назад

    Клаус Хайда

    А про другие города области где есть подтвержденные случаи не сообщают дабы панику не создавать?



    Просветите же нас дураков.

  • nogi8

    nogi8
    1 час назад

    а сидеть дома не получается, потому что работать надо всем, Благовещенск город торгашей и им никто никогда не поможет, поэтому они крутятся как могут

  • Нур

    Нур
    1 час назад

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Россиянский чай

    Клаус Хайда

    А про другие города области где есть подтвержденные случаи не сообщают дабы панику не создавать?



    Просветите же нас дураков.



    Вы дураки-отдыхальщики думайте как из Тайланда своего выбраться )))

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    1 час назад

    Гортензия28

    Ну вот как? Как люди поперлись куда-то в нынешних условиях. Меня лично жаба давит. Почему я поездку в Питер отменила, а дочка во Вьетнам, хотя там вообще спокуха. Почему у нас доходы упали, т.к. развлекателтному бизнесу хана. Неужели нельзя в пределах города пожить? Ну в крайнем случае не пускаться во все тяжкие, чтобы заразу домой не везти.



    Потому что приучили человеков к крайнему эгоизму, что главное - он сам, а на остальных - плевать. Его, человека, хотелки - главнее всего. Вот и шляются ещё толпы по улицам городов, а администрации вытаскивают всех подневольных служащих с самоизоляции под предлогом - "Ну, у нас случаев мало, а прогибаться под область нужно." (с) (не дословная цитата)

  • Эос

    Эос
    1 час назад

    Что-то как-то слишком быстро первую семью из 3ех человек вылечили...

  • Гортензия28

    Гортензия28
    1 час назад

    sinoptik
    Гортензия28Ну вот как? Как люди поперлись куда-то в нынешних условиях. Меня лично жаба давит. Почему я поездку в Питер отменила, а дочка во Вьетнам, хотя там вообще спокуха. Почему у нас доходы упали, т.к. развлекателтному бизнесу хана. Неужели нельзя в пределах города пожить? Ну в крайнем случае не пускаться во все тяжкие, чтобы заразу домой не везти.


    может быть я открою для вас секрет, но есть много людей с непрерывной работой. И, Господи прости, неотложными командировками. Так что успокойте свою жабу, можете сидеть дома - сидите.


    Допустим, командировка. А что нельзя элементарные меры безопасности там было применить? (Как-то дальнобойщики же предохраняются) А если это невозможно, то и меры по закрытию городской инфраструктуры не принесут никаких результатов. Походу это кого-то сильно радует и обогащает.

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    1 час назад

    nogi8

    а сидеть дома не получается, потому что работать надо всем, Благовещенск город торгашей и им никто никогда не поможет, поэтому они крутятся как могут



    А вы думаете бюджетникам дают сидеть дома? Хотя нет, давали - два дня, 30 и 31 марта, а потом ну такая куча проблем на работе, что почти все добровольно-принудительно вышли на службу.

  • sinoptik

    sinoptik
    56 минут назад

    Гортензия28
    sinoptik
    Гортензия28Ну вот как? Как люди поперлись куда-то в нынешних условиях. Меня лично жаба давит. Почему я поездку в Питер отменила, а дочка во Вьетнам, хотя там вообще спокуха. Почему у нас доходы упали, т.к. развлекателтному бизнесу хана. Неужели нельзя в пределах города пожить? Ну в крайнем случае не пускаться во все тяжкие, чтобы заразу домой не везти.


    может быть я открою для вас секрет, но есть много людей с непрерывной работой. И, Господи прости, неотложными командировками. Так что успокойте свою жабу, можете сидеть дома - сидите.


    Допустим, командировка. А что нельзя элементарные меры безопасности там было применить? (Как-то дальнобойщики же предохраняются) А если это невозможно, то и меры по закрытию городской инфраструктуры не принесут никаких результатов. Походу это кого-то сильно радует и обогащает.


    Ну а кто вам сказал, что не применяют они этих мер? От вируса ничего не спасает гарантировано. Ну если только химзащита)))

  • Итфат

    Итфат
    52 минуты назад

    Дмитрий Русский

    ЭТО ОХОТНИКИ! Охотники во всем виноваты ))) Принесли из тайги свою заразу коронавирусную!



    Да уймитесь Вы уже! прям фанатики какие то. Есть ветка про запрет охоты, там и голосите. Как наркоманы без дозы, ей богу... Во всех темах про свою охоту ляпают...

  • Гортензия28

    Гортензия28
    52 минуты назад

    sinoptik
    Гортензия28
    sinoptik
    Гортензия28Ну вот как? Как люди поперлись куда-то в нынешних условиях. Меня лично жаба давит. Почему я поездку в Питер отменила, а дочка во Вьетнам, хотя там вообще спокуха. Почему у нас доходы упали, т.к. развлекателтному бизнесу хана. Неужели нельзя в пределах города пожить? Ну в крайнем случае не пускаться во все тяжкие, чтобы заразу домой не везти.


    может быть я открою для вас секрет, но есть много людей с непрерывной работой. И, Господи прости, неотложными командировками. Так что успокойте свою жабу, можете сидеть дома - сидите.


    Допустим, командировка. А что нельзя элементарные меры безопасности там было применить? (Как-то дальнобойщики же предохраняются) А если это невозможно, то и меры по закрытию городской инфраструктуры не принесут никаких результатов. Походу это кого-то сильно радует и обогащает.


    Ну а кто вам сказал, что не применяют они этих мер? От вируса ничего не спасает гарантировано. Ну если только химзащита)))


    В смысле не спасет? Если бы не спасало, то не применялись бы маски, перчатки, и не висели бы везде таблики о соблюдении дистанции. Че это идиоты придумали?

  • Гортензия28

    Гортензия28
    51 минута назад

    Просто некоторым и на эти элементарные меры начхать. Из-за таких опять всех по домам загонят.

  • headache

    headache
    50 минут назад

    Сегодня четверг +3больных а на выходных еще + и получиться та 'ошибка' о 11 заражённых, инфа о которой висела неск дней на сайте стопкороновирус. Мой прогноз.

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    49 минут назад

    Почему не озвучили регион, с которого мужчина вернулся и дату возвращения и еще каким транспортом он вернулся?

  • Россиянский чай

    Россиянский чай
    48 минут назад

    Итфат

    Дмитрий Русский

    ЭТО ОХОТНИКИ! Охотники во всем виноваты ))) Принесли из тайги свою заразу коронавирусную!



    Да уймитесь Вы уже! прям фанатики какие то. Есть ветка про запрет охоты, там и голосите. Как наркоманы без дозы, ей богу... Во всех темах про свою охоту ляпают...



    Охотники мнят себя мужицкими мужиками, а по факту клянчат разрешение на охоту, а потом ноют по форумам

  • Ольга1972

    Ольга1972
    46 минут назад

    Главное в этой ситуации выявить все контакты. А нам - соблюдать режим самоизоляции!!

  • nogi8

    nogi8
    41 минута назад

    Клаус Хайда

    nogi8

    а сидеть дома не получается, потому что работать надо всем, Благовещенск город торгашей и им никто никогда не поможет, поэтому они крутятся как могут



    А вы думаете бюджетникам дают сидеть дома? Хотя нет, давали - два дня, 30 и 31 марта, а потом ну такая куча проблем на работе, что почти все добровольно-принудительно вышли на службу.



    Сейчас заплачу, бедные бюджетники, идите сопильки подотру

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    40 минут назад

    Ольга1972

    Главное в этой ситуации выявить все контакты. А нам - соблюдать режим самоизоляции!!



    На который всем работодателям, что частникам, что бюджетникам - плевать.

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    40 минут назад

    nogi8

    Клаус Хайда

    nogi8

    а сидеть дома не получается, потому что работать надо всем, Благовещенск город торгашей и им никто никогда не поможет, поэтому они крутятся как могут



    А вы думаете бюджетникам дают сидеть дома? Хотя нет, давали - два дня, 30 и 31 марта, а потом ну такая куча проблем на работе, что почти все добровольно-принудительно вышли на службу.



    Сейчас заплачу, бедные бюджетники, идите сопильки подотру



    А бюджетники не такие же люди как остальные? Или они не могут заболеть?

  • nogi8

    nogi8
    39 минут назад

    nogi8

    Клаус Хайда

    nogi8

    а сидеть дома не получается, потому что работать надо всем, Благовещенск город торгашей и им никто никогда не поможет, поэтому они крутятся как могут



    А вы думаете бюджетникам дают сидеть дома? Хотя нет, давали - два дня, 30 и 31 марта, а потом ну такая куча проблем на работе, что почти все добровольно-принудительно вышли на службу.



    Сейчас заплачу, бедные бюджетники, идите сопильки подотру



    И вообще, к бюджетникам не попадешь, огородились, всеЁЁЁ прием не ведут, бумажку не подписать, поэтому бюджетникам ли прибедняться

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    38 минут назад

    Почему в статье АИ не указала источник такой информации?

    А может это фейк, что призвать граждан города к соблюдению мер безопасности!

    Вчера же была статья, что Благовещенск чуть ли не первый в рейтинге по халатному отношению к вирусу, много людей на улице и все такое. Соответственно Василию пальчиком то пригразили и вот реакция не заставила себя ждать.

  • olan

    olan
    35 минут назад

    Amurskiy patriotПочему в статье АИ не указала источник такой информации?

    А может это фейк, что призвать граждан города к соблюдению мер безопасности!

    Вчера же была статья, что Благовещенск чуть ли не первый в рейтинге по халатному отношению к вирусу, много людей на улице и все такое. Соответственно Василию пальчиком то пригразили и вот реакция не заставила себя ждать.


    Не удивлюсь,если к выходным будет сиять число 11 на карте...

  • Мапа

    Мапа
    33 минуты назад

    Гортензия28

    sinoptik

    Гортензия28

    sinoptik

    Гортензия28Ну вот как? Как люди поперлись куда-то в нынешних условиях. Меня лично жаба давит. Почему я поездку в Питер отменила, а дочка во Вьетнам, хотя там вообще спокуха. Почему у нас доходы упали, т.к. развлекателтному бизнесу хана. Неужели нельзя в пределах города пожить? Ну в крайнем случае не пускаться во все тяжкие, чтобы заразу домой не везти.


    может быть я открою для вас секрет, но есть много людей с непрерывной работой. И, Господи прости, неотложными командировками. Так что успокойте свою жабу, можете сидеть дома - сидите.


    Допустим, командировка. А что нельзя элементарные меры безопасности там было применить? (Как-то дальнобойщики же предохраняются) А если это невозможно, то и меры по закрытию городской инфраструктуры не принесут никаких результатов. Походу это кого-то сильно радует и обогащает.


    Ну а кто вам сказал, что не применяют они этих мер? От вируса ничего не спасает гарантировано. Ну если только химзащита)))


    В смысле не спасет? Если бы не спасало, то не применялись бы маски, перчатки, и не висели бы везде таблики о соблюдении дистанции. Че это идиоты придумали?


    Что более менее "спасает" от заражения вирусом.

    Социальная дистанция - ДА, НО на открытом воздухе.

    Перчатки, стерилизация - ДА.

    Маски (обычные) - НЕТ. Чисто для псих. эффекта, т.к. нет возможности обеспечить население противогазами, или продвинутыми респираторами с очками впридачу.

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    33 минуты назад

    На сайте стопкоронавирус.ру официально 6 инфицированных.

  • strannic

    strannic
    32 минуты назад

    Ольга1972 6 минут назад

    Главное в этой ситуации выявить все контакты. А нам - соблюдать режим самоизоляции!!

    А вы считаете, что все контакты выявить возможно?

  • Ольга1972

    Ольга1972
    30 минут назад

    Конечно нет, не возможно выявить все контакты, но хотя бы ближнего круга.

  • Ольга1972

    Ольга1972
    29 минут назад

    В любом случае все мы ходим в магазин. Главное если ты приехал из другого региона - сиди дома 14 дней!! Либо не езжай туда совсем!

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    29 минут назад

    nogi8

    nogi8

    Клаус Хайда

    nogi8

    а сидеть дома не получается, потому что работать надо всем, Благовещенск город торгашей и им никто никогда не поможет, поэтому они крутятся как могут



    А вы думаете бюджетникам дают сидеть дома? Хотя нет, давали - два дня, 30 и 31 марта, а потом ну такая куча проблем на работе, что почти все добровольно-принудительно вышли на службу.



    Сейчас заплачу, бедные бюджетники, идите сопильки подотру



    И вообще, к бюджетникам не попадешь, огородились, всеЁЁЁ прием не ведут, бумажку не подписать, поэтому бюджетникам ли прибедняться



    Это вам наврали. С 6.04 все бюджетники работают и принимают людей. У нас же нет вируса, ля.

  • kev

    kev
    28 минут назад

    когда пойдет массовое заражение вот тогда перекроют дороги самолеты, кто пешком ходит в другие регионы на ноги гири повесят. Все сделать можно при желании. Нет же надо дождаться когда начнется массовость.

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    27 минут назад

    Мапа

    Гортензия28

    sinoptik

    Гортензия28

    sinoptik

    Гортензия28Ну вот как? Как люди поперлись куда-то в нынешних условиях. Меня лично жаба давит. Почему я поездку в Питер отменила, а дочка во Вьетнам, хотя там вообще спокуха. Почему у нас доходы упали, т.к. развлекателтному бизнесу хана. Неужели нельзя в пределах города пожить? Ну в крайнем случае не пускаться во все тяжкие, чтобы заразу домой не везти.


    может быть я открою для вас секрет, но есть много людей с непрерывной работой. И, Господи прости, неотложными командировками. Так что успокойте свою жабу, можете сидеть дома - сидите.


    Допустим, командировка. А что нельзя элементарные меры безопасности там было применить? (Как-то дальнобойщики же предохраняются) А если это невозможно, то и меры по закрытию городской инфраструктуры не принесут никаких результатов. Походу это кого-то сильно радует и обогащает.


    Ну а кто вам сказал, что не применяют они этих мер? От вируса ничего не спасает гарантировано. Ну если только химзащита)))


    В смысле не спасет? Если бы не спасало, то не применялись бы маски, перчатки, и не висели бы везде таблики о соблюдении дистанции. Че это идиоты придумали?


    Что более менее "спасает" от заражения вирусом.

    Социальная дистанция - ДА, НО на открытом воздухе.

    Перчатки, стерилизация - ДА.

    Маски (обычные) - НЕТ. Чисто для псих. эффекта, т.к. нет возможности обеспечить население противогазами, или продвинутыми респираторами с очками впридачу.



    Спасает от распространения - изоляция дома. А на неё забили не только сами люди, но и все уровни власти в регионе.

  • Россиянский чай

    Россиянский чай
    26 минут назад

    Amurskiy patriot

    На сайте стопкоронавирус.ру официально 6 инфицированных.



    Может потому что он обновляется раз в сутки примерно в 10 утра по Москве? Там для глупых написано "По состоянию на 15 апреля 10:30"

  • Гортензия28

    Гортензия28
    26 минут назад

    Amurskiy patriotПочему в статье АИ не указала источник такой информации?

    А может это фейк, что призвать граждан города к соблюдению мер безопасности!

    Вчера же была статья, что Благовещенск чуть ли не первый в рейтинге по халатному отношению к вирусу, много людей на улице и все такое. Соответственно Василию пальчиком то пригразили и вот реакция не заставила себя ждать.


    Не думаю, что это фейк. Если бы хотели напугать, сказали бы, что источник не известен и заразившмйся никуда не выезжал. Вот тогда бы точно все по домам засели, т.к. зараза уже в городской среде свободно гуляет.

  • Лесник28

    Лесник28
    18 минут назад

    Российский чай: заткнулись бы уже про свой короновирус, стадо тупых обезьян. Вам завтра ещё какой нибудь вирус придумают, будите кудахтать в курятнике безумолку.

  • Лесник28

    Лесник28
    18 минут назад

    Российский чай: заткнулись бы уже про свой короновирус, стадо тупых обезьян. Вам завтра ещё какой нибудь вирус придумают, будите кудахтать в курятнике безумолку.

  • Витком

    Витком
    16 минут назад

    это точно

  • IrregularJohn

    IrregularJohn
    14 минут назад

    Клаус Хайда

    Спасает от распространения - изоляция дома. А на неё забили не только сами люди, но и все уровни власти в регионе.



    Святая простота. Людям кушать надо, чтобы кушать - надо на эту еду зарабатывать. Чтобы зарабатывать - выходить из дома и делать что-то ручками. На удаленке работает меньшинство.

    Истинный источник бед - государство, которые ни мычит, ни телится. Ни карантин объявить не может, ни предоставить население всем возможным. Боясь потерять прибыль, эти капиталистические твари пойдут на любые преступления.

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    13 минут назад

    Лесник28

    Российский чай: заткнулись бы уже про свой короновирус, стадо тупых обезьян. Вам завтра ещё какой нибудь вирус придумают, будите кудахтать в курятнике безумолку.



    Российский чай - это один из аутистов, кто поехал отдыхать по путевке в Тайланд и сейчас кукует там, выливает ненависть! Мозгов не хватило отказаться от путевки! А сейчас видите ли, запретят въезд в Тайланд. Пусть радуется, если живым вернется из Тайланда, где антисанитария полная

  • Россиянский чай

    Россиянский чай
    11 минут назад

    IrregularJohn

    Клаус Хайда

    Спасает от распространения - изоляция дома. А на неё забили не только сами люди, но и все уровни власти в регионе.



    Святая простота. Людям кушать надо, чтобы кушать - надо на эту еду зарабатывать. Чтобы зарабатывать - выходить из дома и делать что-то ручками. На удаленке работает меньшинство.

    Истинный источник бед - государство, которые ни мычит, ни телится. Ни карантин объявить не может, ни предоставить население всем возможным. Боясь потерять прибыль, эти капиталистические твари пойдут на любые преступления.



    Если у взрослого мужика нет в запасе денег чтобы обеспечивать семью едой пару месяцев, то тут дело не в государстве, а в вашей несостоятельности.

  • Россиянский чай

    Россиянский чай
    10 минут назад

    Лесник28

    Российский чай: заткнулись бы уже про свой короновирус, стадо тупых обезьян. Вам завтра ещё какой нибудь вирус придумают, будите кудахтать в курятнике безумолку.



    Кудахтают пока что только охотники.

  • IrregularJohn

    IrregularJohn
    9 минут назад

    Дмитрий Русский



    Местные коммментаторы только в интернете вонять горазды.



    Николай II тоже так думал



    Тонко :)

  • IrregularJohn

    IrregularJohn
    7 минут назад

    Россиянский чай

    IrregularJohn

    Клаус Хайда

    Спасает от распространения - изоляция дома. А на неё забили не только сами люди, но и все уровни власти в регионе.



    Святая простота. Людям кушать надо, чтобы кушать - надо на эту еду зарабатывать. Чтобы зарабатывать - выходить из дома и делать что-то ручками. На удаленке работает меньшинство.

    Истинный источник бед - государство, которые ни мычит, ни телится. Ни карантин объявить не может, ни предоставить население всем возможным. Боясь потерять прибыль, эти капиталистические твари пойдут на любые преступления.



    Если у взрослого мужика нет в запасе денег чтобы обеспечивать семью едой пару месяцев, то тут дело не в государстве, а в вашей несостоятельности.



    Дебил ты малолетний (не по паспорту, а по развитию). Судя по всему - сторонник социального дарвинизма и Чубайса, ну не впишется в рынок еще 20 миллионов и ничего, да? Несостоятельны они то бишь. Рот бы свой поганый закрыл, гнида фашистская.

  • Лесник28

    Лесник28
    4 минуты назад

    Коронавирус- пандемия для уничтожения среднего и малого бизнеса как класса, для государя они не интересны. Миллионы безработных россиян, заменят гастеров с других стран, и встанут на их места. Огромный плюс: и от гастеров избавится, и раб.места освободится. Загонят всех в кредитную кабалу... Крепостное право,алигархи и рабы.

  • Россиянский чай

    Россиянский чай
    3 минуты назад

    Дмитрий Русский

    Лесник28

    Российский чай: заткнулись бы уже про свой короновирус, стадо тупых обезьян. Вам завтра ещё какой нибудь вирус придумают, будите кудахтать в курятнике безумолку.



    Российский чай - это один из аутистов, кто поехал отдыхать по путевке в Тайланд и сейчас кукует там, выливает ненависть! Мозгов не хватило отказаться от путевки! А сейчас видите ли, запретят въезд в Тайланд. Пусть радуется, если живым вернется из Тайланда, где антисанитария полная



    Антисанитария у вас во рту, уважаемый. В Таиланде случаев за всё время меньше, чем в нашей стране за день. Но откуда же вам об этом знать, если вы считаете, что другие страны можно посетить исключительно по путёвке (продолжайте копить и постарайтесь не сорваться и не растратить всю копилочку на новые носки или привокзальный чебурек).

    В этом году я зимовал в Индонезии и успел вернуться до закрытия границ, тут вы не угадали.

  • Гортензия28

    Гортензия28
    3 минуты назад

    Клаус Хайда

    Спасает от распространения - изоляция дома. А на неё забили не только сами люди, но и все уровни власти в регионе.



    Да хоть все бы дома сидели, хоть аптеки, и продуктовые магазины закроют, всё равно привезут с других регионов. Это-то как раз не запрещено. Тайландцев боимся, а там вирусных на данный момент чуть больше тысячи на страну, а в Москве?

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