Из-за угрозы коронавируса в Тынде закрыли детские площадки

Фото: администрация Тынды

В Тынде временно ограничили доступ к детским игровым комплексам, расположенным на территории городского парка и пляжной зоны. Это связано с эпидобстановкой и должно препятствовать массовому скоплению людей и тем самым распространению коронавирусной инфекции.

Игровые комплексы буквально «опечатали», укрыв защитным материалом. Такое решение было принято на основании Указа президента и распоряжения губернатора Амурской области о введении режима повышенной готовности. Ограничение будет действовать до 30 апреля 2020 года, пока действует режим самоизоляции.

Дополнительно в целях обеспечения безопасности на время пандемии на городской площади и в парке будут регулярно проводить санобработку.

Тем временем администрация Тынды обследует участки, выделенные под новые детские площадки. В этом году в столице БАМа оборудуют четыре современные игровые зоны, сообщает пресс-служба администрации Тынды.