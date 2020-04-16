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16апреля
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сегодня, 09:25 2

Из-за угрозы коронавируса в Тынде закрыли детские площадки

Из-за угрозы коронавируса в Тынде закрыли детские площадки
Фото: администрация Тынды

В Тынде временно ограничили доступ к детским игровым комплексам, расположенным на территории городского парка и пляжной зоны. Это связано с эпидобстановкой и должно препятствовать массовому скоплению людей и тем самым распространению коронавирусной инфекции.

Игровые комплексы буквально «опечатали», укрыв защитным материалом. Такое решение было принято на основании Указа президента и распоряжения губернатора Амурской области о введении режима повышенной готовности. Ограничение будет действовать до 30 апреля 2020 года, пока действует режим самоизоляции.

Дополнительно в целях обеспечения безопасности на время пандемии на городской площади и в парке будут регулярно проводить санобработку.

Тем временем администрация Тынды обследует участки, выделенные под новые детские площадки. В этом году в столице БАМа оборудуют четыре современные игровые зоны, сообщает пресс-служба администрации Тынды.

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#дети #коронавирус #строительство #Тында

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Комментарии
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  • mestny

    mestny
    2 часа назад

    ну что скажешь - выслуживаются идиот.. и жополи..ы из администрации!

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    Деньги на санобработку Едросня распилила просто! Вот и решили закрыть!

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