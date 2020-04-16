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16апреля
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На Амурском ГПЗ опровергли слухи о вспышке кори

На Амурском ГПЗ опровергли слухи о вспышке кори

В редакцию Амур.инфо обратилось несколько амурчан, которые сообщили о якобы появившихся случаях кори и экстренной массовой вакцинации работников и специалистов подрядных организаций Амурского ГПЗ. Амур.инфо направило запрос.

«В требованиях к рабочим и специалистам подрядных организаций Амурского ГПЗ указана необходимость наличия прививки от кори. В то же время в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РФ о проведении подчищающей (дополнительной) иммунизации против кори на территории Российской Федерации, среди работников всех организаций, участвующих в строительстве Амурского ГПЗ проводятся соответствующие мероприятия. Дополнительно обследуются, выявляются и прививаются работники, ранее не болевшие корью, не имеющие прививок против кори или сведений о них.

Из-за введения профилактических мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции в марте 2020 года противокоревая вакцинация была приостановлена, с 13 апреля этот процесс возобновлен.

Отметим, что большая часть строительного персонала прибывает со справками о наличии прививок против кори. При этом, на проекте организован непрерывный процесс обследования работников и плановой противокоревой иммунизации. Для вакцинации имеется около 2,5 тысяч доз вакцин, запас постоянно пополняется», - приводит Амур.инфо ответ пресс-службы Амурского ГПЗ.

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#здоровье

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