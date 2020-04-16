Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:12 2

Источник: принято решение о переносе парада Победы

Источник: принято решение о переносе парада Победы
Фото: архив Амур.инфо

Решение о переносе парада Победы с 9 мая на более позднюю дату принято и будет озвучено в ближайшие дни. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в администрации президента.

Собеседник агентства допустил, что о переносе парада могут объявить уже 16 апреля.

Ранее 15 апреля глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов сообщал агентству, что российские ветеранские организации направили президенту РФ Владимиру Путину обращение с просьбой перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату.

В связи со складывающейся в мире ситуацией с коронавирусом «от лица всего ветеранского сообщества, просим вас принять сложное, но как мы считаем, справедливое решение о проведении военного парада в другую дату, когда в соответствии с эпидемиологической ситуацией парад станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников», говорилось в обращении ветеранов к президенту, текст которого предоставил Шаманов.

Глава думского комитета также рассказал агентству, что парад Победы можно будет перенести либо на 24 июня – «день, в который в 1945-м году проходил парад под командованием маршала Георгия Жукова», либо на 3 сентября (Госдума на этой неделе приняла закон о признании этой даты Днем окончания Второй мировой войны).

Позднее 15 апреля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил агентству, что в Кремле рассмотрят обращение ветеранских организаций к главе государства с просьбой отложить проведение парада Победы.

Просмотров всего: 1277

#коронавирус #праздники

распечатать


Коронавирус

В России создали мобильное приложение, определяющее угрозу заражения коронавирусом

сегодня, 11:33
Коронавирус

Российские регионы получат средства на дополнительное оснащение больниц
Общество

Аптеки смогут продавать тканевые маски
Общество

Абонементы в фитнес-клубы можно будет использовать после пандемии или аннулировать
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Демидыч

    Демидыч
    2 часа назад

    всё правильно-на сентябрь-день окончания Второй мировой войны

  • амурская алена

    амурская алена
    2 часа назад

    Правильно в такой ситуации,не до парада,участники ВОВ всегда в нашей памяти и сердце,помним и гордимся!А парад можно и попозже провести.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь