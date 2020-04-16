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16апреля
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Благовещенцев приглашают стать участниками празднования Дня города

Благовещенцев приглашают стать участниками празднования Дня города

Городской дом культуры приглашает творческих жителей столицы Приамурья стать частью главного праздника города Благовещенска. Прием заявок продлен до 30 апреля.

Фестиваль-конкурс «Стань частью главного праздника города Благовещенска» состоится впервые. К участию приглашаются профессиональные и самодеятельные исполнители, творческие группы и коллективы, музыканты, танцоры, художники, мастера декоративно-прикладного искусства, а также другие исполнители старше 18 лет.

Конкурсный отбор пройдет в следующих номинациях: вокал, хореография, инструментальный жанр, художественное творчество, декоративно-прикладное творчество, а также другие виды творчества. По результатам отбора лучшие участники выступят на творческих площадках в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню города и Дню России, а художники и мастера декоративно-прикладного творчества смогут принять участие в выставке, посвященной амурской столице.


Участие в фестивале-конкурсе бесплатное. Положение о фестивале-конкурсе, форма заявки и подробная информация представлены на сайте городского дома культуры gdkamur.ru и сайте управления культуры администрации Благовещенска культура.благовещенск.рф.

Заявки принимаются в электронном виде по адресу zayavkigdk@mail.ru с пометкой «Стань частью Благовещенска», сообщает пресс-служба управления культуры администрации Благовещенска.

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#история #концерты #культура #праздники

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    2 часа назад

    пандемия к этой дате не закончится

  • hkmg8787

    hkmg8787
    2 часа назад

    нет никакой пандемии, и даже эпидемии (мин. 5% зараженных в стране 7,3 млн. чел)

  • 028rus

    028rus
    1 час назад

    Какое приглошение закрыть всё самоизоляция куда роспотребнадзор смотрит и все остальные кто кричит что самоизоляция

  • 028rus

    028rus
    1 час назад

    А то сами себе противоречат захотели закрыли захотели открыли а пандемия то где всем по... .

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