Срок приема материалов для аудио-музея «Личных историй» в Благовещенске продлен до 27 апреля

Мемориальный проект «Музей личных историй: Приграничная Победа», который реализует благовещенская библиотека имени Бориса Машука, перешел на дистанционную работу. Материалы, рассказывающие о героях, приближавших Победу на дальневосточных фронтах, принимаются по электронной почте в сканированном виде. Срок продлен до 27 апреля.

В Благовещенске готовится sound-экспозиция «Музей личных историй: приграничная Победа». Это будет коллекция аудиорассказов о фронтовиках, принимавших участие в военных действиях на Дальнем Востоке, а также тружениках тыла.

Аудиорассказы будут созданы на основе воспоминаний, старых фотографий и писем потомков героев. Их зачитают профессиональные актеры.

Акция была объявлена 17 марта. За месяц в библиотеку поступило более десятка уникальных архивных документов. Сейчас материалы обрабатываются.

Специалисты городской библиотеки продолжают принимать личные истории по телефону: 49-49-08, электронной почте: mashuka@biblioblag.ru, через социальные сети Инстаграм @b.mashuka, ВКонтакте, Одноклассники.

После нормализации эпидобстановки планируются личные встречи со всеми участниками проекта для уточнения данных и утверждения текстов. В результате собранные материалы будут одновременно представлены в визуальном и аудиоформате.

Проект реализуется на средства муниципального гранта в сфере культуры и искусства, сообщает Муниципальная информационно-библиотечная система.