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Выбор читателей за 15 апреля

Выбор читателей за 15 апреля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 15 апреля.

Благовещенск вошел в число городов, где хуже всего соблюдают самоизоляцию

Благовещенск вошел в число городов России с самым низким индексом самоизоляции. Этот индекс рассчитывает Яндекс более чем в 300 городах страны. Чем ниже индекс, тем больше людей на улицах города.

В Благовещенске возбуждено уголовное дело по факту убийства двух человек

В редакцию ИА «Амур.инфо» поступило сообщение о том, что в Благовещенске совершено двойное убийство. Указывается и адрес, где это произошло: улица Институтская, 30. Агентство обратилось за комментарием в следственное управление СКР по Амурской области. Данные сведения подтвердились частично.

В Городском парке Благовещенска снова сменился директор

В муниципальном предприятии «Городской парк культуры и отдыха» назначен новый директор. Им стал Рустам Ямашев.

Благовещенцы возмутились, почему торговые центры продают, а не раздают маски

В редакцию Амур.инфо обратилось две горожанки, возмущенные тем, что в торговых центрах на входе появились точки продаж гигиенических масок. Благовещенки считают, что если торговле разрешили открыться, то и средства защиты должны раздавать там бесплатно.

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#Обзор #интернет #СМИ

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