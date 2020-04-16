Житель Магдагачи исписал памятник воинам, погибшим на Великой Отечественной войне

В ходе мониторинга соцсетей, чатов мессенджеров сотрудники ОМВД России по Магдагачинскому району выявили информацию о том, что на центральной площади поселка Магдагачи неизвестный исписал постамент памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Стражи порядка установили подозреваемого в вандализме.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Как оказалось, надпись была нанесена краской с обратной стороны памятника. Отделением дознания ОМВД России по Магдагачинскому району возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм).

Сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия, установили и опросили свидетельницу произошедшего. Выяснилось, что к данному преступлению причастен местный житель 1988 года рождения. Мужчина признался в содеянном, объяснить причину своих действий он не смог.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Согласно действующему законодательству, осквернение зданий или иных сооружений наказывается штрафом в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.

В настоящий момент памятник приведён в надлежащий вид, сообщает амурское управление МВД.