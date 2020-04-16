Гороскоп 16 апреля: Девы рассеяны, а Ракам необходима самореклама

Восход Солнца: 05:33

Заход Солнца: 19:25

Солнце в Овне.

Овен. Сегодня Вам стоит повнимательнее отнестись к вопросу взаимопонимания. От того, насколько хорошо собеседник поймет Вас, зависит довольно многое.

Телец. Коль Вы страдаете от недостатка информации, пользуйтесь своей способностью строить предположения поактивнее. Сегодня Вам не помешает некоторая осмотрительность.

Близнецы. Сегодня грань меж сценой и залом сотрется. Вы из простого зрителя вдруг станете актером, и все глаза будут прикованы именно к вашим действиям. Эту роль надо сыграть наилучшим образом.

Рак. Ближайшие часы должны стать золотым обрамлением вашим выдающимся качествам. Только не переборщите с саморекламой, так можно все и испортить.

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Лев. Хорошее настроение сегодня будет Львам обеспечено. День будет наполнен шутками и смехом, и, что немаловажно, не над вами.

Дева. Убедитесь, что Вы в полном порядке от головы до пяток, прежде чем показываться кому-то на глаза. Сегодня Вас одолеет рассеянность, и Вы вполне можете выйти из дому в тапочках.

Весы. Сегодня Вам придется немало потрудиться, слишком многое необходимо будет сделать немедленно. Планировать что-либо развлекательное можно, но бесполезно.

Скорпион. Сегодня тот день, когда ситуация, складывавшаяся до сих пор не самым лучшим образом, вдруг может резко перемениться и получить счастливую развязку. Ваша задача – не опускать рук.

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Стрелец. Сегодня Вы рискуете стать идеальным покупателем (это тот, который метет все без разбора и в диких количествах). В ваших же интересах будет, если Вас не выпустят из дома.

Козерог. Есть все основания полагать, что день окажется удачным в области финансов. Ваши шансы на то, чтобы увеличить личное благосостояние, весьма велики. Но все же не забывайте об осторожности.

Водолей. Есть масса уровней желания, Вы же, похоже, находитесь на самом глубоком, коий можно именовать страстным. Чего это Вы хотите, интересно знать?

Рыбы. Сегодня Вы можете получить немало хороших предложений, что само по себе прекрасно, но это обстоятельство поставит Вас перед необходимостью выбрать лучшее, каковое качество отнюдь не всегда очевидно. Чтобы не рвать на себе волосы впоследствии, не спешите с решением.

Источник: tamby.info