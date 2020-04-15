Путин: работники частных компаний получат выплаты, а регионам дадут 200 миллиардов (видео)

Владимир Путин 15 апреля на совещании с правительством объявил о новых мерах поддержки бизнеса. Он поручил выделить безвозмездную помощь, которую предприниматели могли бы потратить на зарплату сотрудникам. Кроме того, президент предложил выделить регионам 200 миллиардов рублей как помощь при ликвидации последствий кризиса, вызванного затяжным карантином.

Президент пообещал прямую финансовую поддержку малому и среднему бизнесу. С 18 мая компании, которые сохранили не менее 90 % сотрудников, получат от государства средства на выплату зарплат. Поддержка будет рассчитываться исходя из общего числа сотрудников на 1 апреля. Каждый сотрудник таких пострадавших компаний сможет претендовать на выплату в размере одного минимального размера оплаты труда (12 130 рублей), пишут «Ведомости».

Для предотвращения всплеска безработицы, будет расширена программа «зарплатных» кредитов. Сейчас уже действует программа для малого и среднего бизнеса – кредит выдается на год, первые полгода проценты не начисляются, а потом ставка повышается до 4 %. ЦБ выделил на это 150 миллиардов рублей, но пока программа серьезным спросом не пользуется. Эта мера поддержки оказалась неэффективной, согласился и Путин. И предложил не меньше 75 % таких зарплатных кредитов прогарантировать деньгами госкорпорации ВЭБ.РФ, а саму программу расширить для средних и крупных компаний.

Системообразующим компаниям власти помогут с помощью субсидирования 6 % ставки кредитов на пополнение оборотных средств. Половина таких кредитов будет гарантирована бюджетными средствами. 10 апреля правительство одобрило новые критерии отнесения компаний к системообразующим, их перечень будет сформирован 17 апреля. Претендовать на такой статус сможет в первую очередь крупный бизнес, следовало из одобренных критериев.

Правительство также поддержит строительные, автомобильные и авиакомпании, предприятия легкой промышленности. Как именно, Путин не уточнил, меры поддержки будут еще обсуждаться. Авиационные компании получат более 23 миллиардов рублей, в том числе на лизинг авиационной техники, оплату стоянки судов и выплату зарплат. По отдельным отраслям будут представлены свои программы поддержки. Помощь получат регионы – 200 миллиардов из федерального бюджета на покрытие их затрат.

Впервые из-за кризиса, связанного с распространением вируса, Путин обратился к россиянам 25 марта. Тогда он объявил о нерабочей неделе с 30 марта и предложил несколько экономических и социальных мер, в том числе снизить страховые взносы для малого и среднего бизнеса, а также ввести налог на процентный доход с депозитов на сумму свыше 1 миллиона рублей. В начале апреля президент объявил нерабочим весь месяц и расширил полномочия местных властей для борьбы с коронавирусом. Спустя неделю, 8 апреля, Путин заявил, что в ближайшие три месяца врачи, которые работают с больными коронавирусом, будут ежемесячно получать из федерального бюджета выплаты до 80 000 рублей, а потерявшие работу семьи с детьми по 3 000 рублей на каждого ребенка.