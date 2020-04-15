Работников учреждений соцобслуживания в Приамурье проверят на коронавирус

Сотрудники всех круглосуточных стационарных учреждений социального обслуживания в Приамурье сдадут тесты на коронавирус. Об этом 15 апреля на селекторном совещании министра соцзащиты населения региона с руководителями организаций сообщила замруководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Алла Перепелица.

Обследование будет однократным – на выявление лиц, возможно являющихся носителями COVID-19. Такие люди также представляют опасность для получателей соцуслуг, часто имеющих ослабленное здоровье, отметили на совещании.

«В настоящее время круглосуточные стационарные учреждения по линии соцзащиты полностью закрыты для посещения (как на вход, так и на выход) до особого распоряжения, – напомнила министр Наталья Киселёва. – Специалисты, которые имеют признаки острой респираторной инфекции, обязаны незамедлительно сообщить об этом работодателю, как и о том, что у них был контакт с заболевшим лицом, или человеком, вернувшимся недавно из-за границы, из других регионов страны. Ответственность за сокрытие такой информации – вплоть до уголовной. Принцип самоизоляции в данном случае должен соблюдаться неукоснительно. Ежедневно во всех учреждениях осуществляется утренний фильтр, медработники измеряют сотрудникам и проживающим температуру, сведения заносят в специальный журнал. Два раза в сутки проводится и тем, и другим осмотр на наличие симптомов заболевания. Это делается для своевременного реагирования с целью недопущения вирусной инфекции в закрытое социальное учреждение».

Как отметила Алла Перепелица, ситуация в целом по стране пока еще нарастает, при этом происходит это во многом именно за счет заноса вируса в коллективы, в учреждения. Что касается сдачи тестов на коронавирус сотрудниками сферы соцобслуживания, то списки работников от каждого стационарного учреждения (всего их в области 34) уже составлены.

Проводить тестирование будут медработники учреждений здравоохранения – важно правильно взять пробы, которые затем доставят в лаборатории, сообщили специалисты. Тестирование начнется на этой неделе.