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На счёт по борьбе с коронавирусом в Приамурье поступило более 10,5 миллиона рублей

На счёт по борьбе с коронавирусом в Приамурье поступило более 10,5 миллиона рублей
Фото: nversia.ru/

К 15 апреля на счёт по борьбе с коронавирусом в Приамурье перечислили более 10,5 миллиона рублей. Это переводы от крупного бизнеса, а также от частных лиц. Средства пойдут на помощь волонтёрам, пожилым людям и на обеспечение медиков средствами индивидуальной защиты.

Как сообщалось ранее, по поручению губернатора Благовещенским комплексным центром социального обслуживания населения «Доброта» открыт сбор добровольных пожертвований на проведение мероприятий, которые связаны с предупреждением завоза и распространения коронавирусной инфекции, а также на устранение её последствий. Других официальных ресурсов для сбора помощи в регионе не существует, информирует областное правительство.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Терминатор

    Терминатор
    45 минут назад

    Да не нужно писать сколько поступило, от кого, это реклама во время чумы. Нужно написать на что потратили, кому и как конкретно помогли эти средства. Их нужно тратить и как можно скорее, на профилактику, а то потом их и на пару дней не хватит, если что, не дай Бог.

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    23 минуты назад

    Терминатор

    Все правельно сказано.

    Главное на что потратили!!

    Только сдается, что тратить со счета не будут до окончания всей этой "пандемии", а потом все уже и забудут что открывали и жертвовали деньги на счет.

  • Лелик и Болик

    Лелик и Болик
    8 минут назад

    Журналисты, напишите пожл-та, на что деньги тратят. Хотя бы со слов членов правительства или пресс-службу попросите, а потом скопируйте. А так ничего статья, позитивная, еще бы динамику по дням прописали с разбивкой от юрлиц, физлиц и гос-муниципальных работников.

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