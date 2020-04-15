На счёт по борьбе с коронавирусом в Приамурье поступило более 10,5 миллиона рублей

К 15 апреля на счёт по борьбе с коронавирусом в Приамурье перечислили более 10,5 миллиона рублей. Это переводы от крупного бизнеса, а также от частных лиц. Средства пойдут на помощь волонтёрам, пожилым людям и на обеспечение медиков средствами индивидуальной защиты.

Как сообщалось ранее, по поручению губернатора Благовещенским комплексным центром социального обслуживания населения «Доброта» открыт сбор добровольных пожертвований на проведение мероприятий, которые связаны с предупреждением завоза и распространения коронавирусной инфекции, а также на устранение её последствий. Других официальных ресурсов для сбора помощи в регионе не существует, информирует областное правительство.

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#коронавирус

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Екатерина PL