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15апреля
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сегодня, 20:20 0

Основной период ГИА в 2020 году пройдет с 8 июня по 31 июля

Основной период ГИА в 2020 году пройдет с 8 июня по 31 июля
Фото: www.obrnadzor.gov.ru/

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки и Министерство просвещения РФ подготовили проект нового расписания государственной итоговой аттестации для выпускников 9 классов. В соответствии с ним, основной период основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) в 2020 году пройдут с 8 июня по 31 июля.

Региональные органы исполнительной власти, а также учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода. ОГЭ по предметам по выбору в 2020 году проводиться не будет, сообщает Рособрнадзор.

Участники экзаменов, не прошедшие ОГЭ и ГВЭ или получившие неудовлетворительные результаты по одному или обоим обязательным предметам в резервные сроки, смогут пересдать их в дополнительный период в сентябре. 4 сентября в дополнительный период планируется провести экзамен по русскому языку, 7 сентября – по математике. Резервные дни для проведения экзаменов в дополнительный период: 14 сентября – русский язык, 15 сентября – математика, 18 сентября – русский язык и математика.

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#школа

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