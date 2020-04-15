В Амурской области добровольцев приглашают пройти обучение по поиску людей

Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Амурской области проведет обучение добровольцев по поиску пропавших людей. Обучение пройдет с 18 по 29 мая с 15:00 до 18:00.

Обучение бесплатное, пройти его могут пройти добровольцы в возрасте от 18 до 30 лет. Их ознакомят с правовыми основами поисковых работ в РФ, научат ориентироваться на местности, как оказать доврачебную помощь пострадавшему, как пользоваться поисковой техникой и так далее, сообщает отдел молодежной политики министерства образования и науки Амурской области.

По итогам прохождения обучения участникам будут выданы сертификаты. Заявки на участие (наименование образовательной организации, ФИО, контактные данные: номер телефона и электронная почта) принимаются на почту kadyralieva.mm@obr.amurobl.ru.