Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 20:05 0

В Амурской области добровольцев приглашают пройти обучение по поиску людей

В Амурской области добровольцев приглашают пройти обучение по поиску людей
Фото: girnyk.dn.ua/

Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Амурской области проведет обучение добровольцев по поиску пропавших людей. Обучение пройдет с 18 по 29 мая с 15:00 до 18:00.

Обучение бесплатное, пройти его могут пройти добровольцы в возрасте от 18 до 30 лет. Их ознакомят с правовыми основами поисковых работ в РФ, научат ориентироваться на местности, как оказать доврачебную помощь пострадавшему, как пользоваться поисковой техникой и так далее, сообщает отдел молодежной политики министерства образования и науки Амурской области.

По итогам прохождения обучения участникам будут выданы сертификаты. Заявки на участие (наименование образовательной организации, ФИО, контактные данные: номер телефона и электронная почта) принимаются на почту kadyralieva.mm@obr.amurobl.ru.

Просмотров всего: 169

#жизнь

распечатать


Общество 3

На берегу водоема благовещенского парка Дружбы появилась мертвая рыба
Общество 33

В Городском парке Благовещенска снова сменился директор
В России и мире

Говорящая секс-кукла спасла семью от развода и стала членом семьи
Общество

В Амурской области вновь проверят систему оповещения
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь