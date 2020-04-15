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15апреля
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Жильцы аварийного дома боятся, что он рухнет до их расселения

Жильцы аварийного дома боятся, что он рухнет до их расселения

Жильцы благовещенской многоэтажки по адресу: Красноармейская, 69, несколько лет судятся с городской администрацией. Люди добиваются, чтобы их расселили. В марте 2017 года в одной из квартир обвалился потолок. Тогда чудом никто не пострадал. Затем то же произошло в квартире этажом ниже. Сейчас в этих двух квартирах никто не живет.

«Мы сделали строительно-техническую экспертизу. Она показала износ дома 71 % – несущие стены исчерпали свою способность. Все документы мы подали в межведомственную комиссию, и дом был признан аварийным, подлежащим реконструкции. Однако, как нам сказали в проектном институте, ремонт будет стоить не менее 100 миллионов рублей. А расселить жильцов – 80 миллионов», – рассказывает старшая дома Марина Лысанская в программе «Простые вопросы».

Жильцы вынуждены были подать иск в суд. Их интересы представляет юрисконсульт правового центра «Волобуев и партнеры» Игорь Волобуев.

«Около трех лет мы сражаемся с администрацией, хотя администрация должна и обязана защищать права собственников. Однако, к сожалению, получается, что собственникам выстраивают некий административный барьер, и в судебном порядке нам приходится преодолевать эти барьеры. Дело заключается в правовой неопределенности 32 статьи Жилищного кодекса, которая подразумевает «разумность» сроков по расселению жильцов. Сроки не конкретизированы законодательством. Администрация посчитала, что это три года», – объясняет Игорь Волобуев.

Жильцы настаивают на том, что три года – это очень большой срок для расселения, так как дом может рухнуть в любой момент. И требуют определить срок – 6 месяцев. Подробности этого дела в видео.

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#Простые вопросы #суды

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Комментарии
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  • Страж_цитадели

    Страж_цитадели
    42 минуты назад

    Цитата: "несущие стены исчерпали свою способность". Какую способность? Нести нагрузку? Когда стены исчерпывают свою несущую способность то происходят обрушения, сначала локальные а потом глобальные. Чего-то я в этом доме никаких обрушений не замечал. Частенько там проезжаю. Сдается мне, кто-то мутит воду и рассказывает сказки.

  • Хончо

    Хончо
    25 минут назад

    Ясно кто! Волобуев дешевым пиаром и популизмом занимается!

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