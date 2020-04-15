Жильцы аварийного дома боятся, что он рухнет до их расселения

Жильцы благовещенской многоэтажки по адресу: Красноармейская, 69, несколько лет судятся с городской администрацией. Люди добиваются, чтобы их расселили. В марте 2017 года в одной из квартир обвалился потолок. Тогда чудом никто не пострадал. Затем то же произошло в квартире этажом ниже. Сейчас в этих двух квартирах никто не живет.

«Мы сделали строительно-техническую экспертизу. Она показала износ дома 71 % – несущие стены исчерпали свою способность. Все документы мы подали в межведомственную комиссию, и дом был признан аварийным, подлежащим реконструкции. Однако, как нам сказали в проектном институте, ремонт будет стоить не менее 100 миллионов рублей. А расселить жильцов – 80 миллионов», – рассказывает старшая дома Марина Лысанская в программе «Простые вопросы».

Жильцы вынуждены были подать иск в суд. Их интересы представляет юрисконсульт правового центра «Волобуев и партнеры» Игорь Волобуев.

«Около трех лет мы сражаемся с администрацией, хотя администрация должна и обязана защищать права собственников. Однако, к сожалению, получается, что собственникам выстраивают некий административный барьер, и в судебном порядке нам приходится преодолевать эти барьеры. Дело заключается в правовой неопределенности 32 статьи Жилищного кодекса, которая подразумевает «разумность» сроков по расселению жильцов. Сроки не конкретизированы законодательством. Администрация посчитала, что это три года», – объясняет Игорь Волобуев.

Жильцы настаивают на том, что три года – это очень большой срок для расселения, так как дом может рухнуть в любой момент. И требуют определить срок – 6 месяцев. Подробности этого дела в видео.