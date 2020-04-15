Конфликт на почве спиртного обернулся смертью жителя Белогорска

Прокуратура Белогорска направила в суд уголовное дело по обвинению жителя города в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего. Мужчина избил потерпевшего, после чего тот скончался.

В ноябре прошлого года в ходе конфликта, возникшего на почве приобретения спиртных напитков, 41-летний обвиняемый нанес потерпевшему множественные удары ногами и руками по голове. На следующий день потерпевшего доставили в городскую больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Белогорский городской суд. В соответствии с Уголовным кодексом РФ за указанное преступление суд может назначить наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с ограничением свободы до двух лет, сообщает областная прокуратура.