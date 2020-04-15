Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:43 0

Конфликт на почве спиртного обернулся смертью жителя Белогорска

Конфликт на почве спиртного обернулся смертью жителя Белогорска
Фото: ugolovka.com/

Прокуратура Белогорска направила в суд уголовное дело по обвинению жителя города в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего. Мужчина избил потерпевшего, после чего тот скончался.

В ноябре прошлого года в ходе конфликта, возникшего на почве приобретения спиртных напитков, 41-летний обвиняемый нанес потерпевшему множественные удары ногами и руками по голове. На следующий день потерпевшего доставили в городскую больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Белогорский городской суд. В соответствии с Уголовным кодексом РФ за указанное преступление суд может назначить наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с ограничением свободы до двух лет, сообщает областная прокуратура.

Просмотров всего: 394

#криминал #происшествия

распечатать


Общество 2

В Благовещенске трое молодых людей разобрали на запчасти чужой автомобиль
Общество 4

Госавтоинспекция ищет злодеев, повредивших сигнальный столбик на трассе
Общество

Набережная Благовещенска снова обрела сердце (фото)
Происшествия

В Благовещенске возбуждено уголовное дело по факту убийства двух человек

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь