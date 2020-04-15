Кремль анонсировал очередное обращение Путина к россиянам

Президент России Владимир Путин в среду, 15 апреля, вновь обратится к россиянам. Он выступит в начале совещания с членами правительства. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков советует дождаться этого совещания, чтобы узнать о дополнительных мерах поддержки бизнеса, которые могут быть введены из-за коронавируса.

«Мы ожидаем выступления президента в начале этого совещания», – сообщил представитель Кремля журналистам. Отвечая на вопрос, действительно ли власти планируют выделить на поддержку бизнеса один триллион рублей, Песков заметил, что «это информация из разряда слышал звон, не знаю, где он». «Давайте дождемся сегодняшнего совещания», – предложил он, добавив, что «меры поддержки бизнеса постоянно находятся в проработке, ситуация мониторится правительством, различные варианты обсуждаются», пишет ТАСС.

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Екатерина PL