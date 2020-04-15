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15апреля
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сегодня, 19:28 1

Кремль анонсировал очередное обращение Путина к россиянам

Кремль анонсировал очередное обращение Путина к россиянам
Фото: lenta.ru/

Президент России Владимир Путин в среду, 15 апреля, вновь обратится к россиянам. Он выступит в начале совещания с членами правительства. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков советует дождаться этого совещания, чтобы узнать о дополнительных мерах поддержки бизнеса, которые могут быть введены из-за коронавируса.

«Мы ожидаем выступления президента в начале этого совещания», – сообщил представитель Кремля журналистам.

Отвечая на вопрос, действительно ли власти планируют выделить на поддержку бизнеса один триллион рублей, Песков заметил, что «это информация из разряда слышал звон, не знаю, где он». «Давайте дождемся сегодняшнего совещания», – предложил он, добавив, что «меры поддержки бизнеса постоянно находятся в проработке, ситуация мониторится правительством, различные варианты обсуждаются», пишет ТАСС.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Терминатор

    Терминатор
    2 минуты назад

    Когда было первое выступление, подумал что это будет многосерийный короткометражный фильм! Так и вышло, уже четвёртая серия на подходе! Только ни денег, ни помощи реальной по платежам за ипотеку, жкх нет и не предвидится. Граждане, не забудьте проголосовать за поправки в Конституцию, иначе крышка)

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