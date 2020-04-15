В Приамурье продолжают вскрываться реки

Согласно информации Амурского ЦГМС, гидрологическая обстановка на реках Приамурья развивается в соответствии с прогнозом, продолжаются процессы вскрытия рек. Жителям региона напоминают, что выходить на лед, когда на водоемах идут процессы вскрытия, чрезвычайно опасно.

На реке Амур наблюдаются закраины, промоины разводья. В районе села Гродеково наблюдается подвижка льда, в районе населенного пункта Поярково – подвижка льда и разводья, а в районе села Иннокентьевка продолжается ледоход, здесь вскрытие льда произошло 10 апреля.

На реке Зее – промоины, закраины, разводья, подвижка льда, в районе Благовещенска продолжается ледоход. На реке Селемдже в районе села Норск наблюдается подвижка льда. На Бурее – местами чистая вода.

Уровень воды на участке Верхнего Амура находится выше нормы на 0,2-1 метр, на участке Среднего Амура – в пределах и ниже нормы до 0,9 метра. Уровень Зеи – в пределах нормы и выше до 0,9 метра, реки Селемджи в районе Норска – выше нормы до 0,3 метра.

По состоянию на 15 апреля, на территории Амурской области функционирует две ледовые переправы – в Селемджинском и Тындинском районах, сообщает амурское управление МЧС.