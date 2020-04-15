В Белогорске публичные слушания онлайн собрали больше участников, чем обычно

В Белогорске в публичные слушания по внесению изменений в Устав города вовлекли интернет-общественность. Обсуждение поправок в главный документ Белогорска прошло в Youtube-канале белогорск.рф, кроме этого, прямой эфир транслировался в инстаграм-аккаунте городского совета.

Такие меры были приняты в условиях мероприятий противодействия распространению коронавирусной инфекции. «Такого опыта в проведении публичных слушаний у нас еще не было, – рассказала председатель городского Совета Белогорска Виктория Гратий. – Считаю, что прошли они на высоком уровне. Рассмотрено 9 поправок. Длились слушания в течение 40 минут. Помимо оргкомитета и пяти присутствующих представителей администрации и депутатского корпуса в обязательной процедуре по внесению изменений в Устав Белогорска поучаствовали онлайн 75 пользователей интернета. Треть из них увидели прямую трансляцию через Youtube-канал. Предложений о внесении изменений и дополнений в Устав Белогорска как предварительно, так и в ходе публичных слушаний через мессенджер WhatsApp не поступило».

Все поправки были приняты единогласно, с одним предложением через аккаунт горсовета в инстаграме. Так, из вопросов местного значения в Белогорске предлагается исключить организацию охраны общественного порядка на территории города муниципальной милицией, а также предоставление участковому уполномоченному полиции и членам его семьи жилого помещения на период выполнения обязанностей. Одобрена поправка о сроке о назначении на должность в течение 5 лет председателя и заместителя председателя контрольно-счетной палаты. А также поправка, касающаяся муниципальных выборов. Предлагается утвердить в Уставе Белогорска избрание депутатов на основе мажоритарно-пропорциональной избирательной системы, согласно которой 18 депутатов будут избираться по мажоритарной системе по 9 двухмандатным округам (сейчас их 7), а 10 депутатов – по спискам партий, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.