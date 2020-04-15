Станислав Мелюков: «Вседозволенность и пофигизм будут караться»
Глава Белогорска в своем инстаграм-аккаунте разместил обращение к бизнесменам. Станислав Мелюков напомнил, что объектам малого и среднего бизнеса разрешается работать при условии соблюдения определенных правил в условиях распространения коронавирусной инфекции, и пригрозил проверками.
«Не хочу ни с кем ругаться, но… Это обращение к бизнесу, – написал Станислав Мелюков. – Все знают, что сначала ограничения по торговле и услугам были прописаны в указе президента и в постановлении правительства РФ. Затем, чтобы не “грести всех под одну гребенку”, президент предоставил право губернатором самим определять режим работы организаций, уровень самоизоляции граждан, исходя из ситуации на местах. И если в Москве уже все жестко, то в Амурской области принимаются более мягкие решения. Но эта мягкость вовсе не означает вседозволенность! Поверьте, Василию Орлову нелегко – надо принимать такие решения, чтобы и эпидемия не разрослась, и экономика не рухнула. Пока получается сохранять баланс. Но шаги губернатора с 13 апреля разрешить работать многому бизнесу с его обязательством выполнять меры предосторожности, были восприняты только как “разрешено работать”».
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Не хочу ни с кем ругаться, но… Это обращение к бизнесу. Все знают, что сначала ограничения по торговле и услугам были прописаны в указе президента и в постановлении правительства РФ. Затем, чтобы не «грести всех под одну гребенку», президент предоставил право губернатором самим определять режим работы организаций, уровень самоизоляции граждан исходя из ситуации на местах. ⠀ И если в Москве уже всё жестко, то в Амурской области принимаются более мягкие решения. Но эта мягкость вовсе не означает вседозволенность! Поверьте, Василию Орлову @va.orlov нелегко – надо принимать такие решения, чтобы и эпидемия не разрослась, и экономика не рухнула. ⠀ Пока получается сохранять баланс. Но шаги губернатора с 13 апреля разрешить работать многому бизнесу с его обязательством выполнять меры предосторожности, были восприняты только как «разрешено работать». ⠀ Нет, друзья, товарищи, господа предприниматели! Вам разрешили работать с условиями: ❗️в наличии антисептик для посетителей ❗️персонал и посетители в масках ❗️систематическая уборка помещения ❗️разметка. ⠀ Есть и другие условия, о которых все прекрасно знают, но делают вид, что их это не касается. Три дня было дано на выполнение требований губернатора, завтра начнутся проверки. Проверять будет администрация. У нас нет цели закошмарить кого-то, но вседозволенность и пофигизм будет караться. До вечера сегодня в администрацию должны быть поданы уведомления. Из 1500 объектов бизнеса принесли меньше 500. А остальные что? ⠀ Где брать антисептики, маски – отдел экономики всю информацию сбросил в городскую группу предпринимателей. Не можете обеспечить масками посетителей – значит, не пускайте их к себе на объект без маски. ⠀ Я тоже устал от этого всемирного безумия, но писал уже – чем больше расхлябанности, тем дольше всё это продлится. Чем дольше это продлится – тем дольше бизнес не сможет работать в привычных условиях. Вы хотите жесткий карантин? ⠀ Для общественного контроля мы создали аккаунт @netsanpina28. Обращаюсь к жителям: увидели нарушение –присылайте фото и адрес объекта в директ @netsanpina28. ⠀ ❗️И знайте – там, где не выполняют требования губернатора – там можно заразиться коронавирусом. ⠀ #белогорск #амурскаяобласть
Глава Белогорска заострил внимание, что работать разрешается при наличии антисептика для посетителей, при условии, что персонал и посетители будут носить маски, в помещении будут систематически проводить уборку и нанесут разметку для соблюдения социальной дистанции.
«Три дня было дано на выполнение требований губернатора, завтра начнутся проверки, – констатировал глава города. – Проверять будет администрация. У нас нет цели “закошмарить” кого-то, но вседозволенность и пофигизм будет караться. До вечера сегодня в администрацию должны быть поданы уведомления. Из 1500 объектов бизнеса принесли меньше 500. А остальные что?».
Тем временем в Белогорске для общественного контроля создан инстаграм-аккаунт, в который каждый потребитель может направить сообщение о нарушении правил работы объектов малого и среднего бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции. В директ аккаунта @netsanpina28 можно отправить фото и адрес объекта, где нарушены условия работы. Уже спустя час после обращения главы на новый профиль подписали более 150 пользователей инстаграма. В администрации Белогорска уточнили, что аккаунт создан для жителей всей Амурской области. Протоколы, составленные местными администрациями за нарушения постановления губернатора, будут направляться в министерство экономического развития для наложения штрафа, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.
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