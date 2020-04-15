Станислав Мелюков: «Вседозволенность и пофигизм будут караться»

Фото: администрация Белогорска

Глава Белогорска в своем инстаграм-аккаунте разместил обращение к бизнесменам. Станислав Мелюков напомнил, что объектам малого и среднего бизнеса разрешается работать при условии соблюдения определенных правил в условиях распространения коронавирусной инфекции, и пригрозил проверками.

«Не хочу ни с кем ругаться, но… Это обращение к бизнесу, – написал Станислав Мелюков. – Все знают, что сначала ограничения по торговле и услугам были прописаны в указе президента и в постановлении правительства РФ. Затем, чтобы не “грести всех под одну гребенку”, президент предоставил право губернатором самим определять режим работы организаций, уровень самоизоляции граждан, исходя из ситуации на местах. И если в Москве уже все жестко, то в Амурской области принимаются более мягкие решения. Но эта мягкость вовсе не означает вседозволенность! Поверьте, Василию Орлову нелегко – надо принимать такие решения, чтобы и эпидемия не разрослась, и экономика не рухнула. Пока получается сохранять баланс. Но шаги губернатора с 13 апреля разрешить работать многому бизнесу с его обязательством выполнять меры предосторожности, были восприняты только как “разрешено работать”».

Глава Белогорска заострил внимание, что работать разрешается при наличии антисептика для посетителей, при условии, что персонал и посетители будут носить маски, в помещении будут систематически проводить уборку и нанесут разметку для соблюдения социальной дистанции.

«Три дня было дано на выполнение требований губернатора, завтра начнутся проверки, – констатировал глава города. – Проверять будет администрация. У нас нет цели “закошмарить” кого-то, но вседозволенность и пофигизм будет караться. До вечера сегодня в администрацию должны быть поданы уведомления. Из 1500 объектов бизнеса принесли меньше 500. А остальные что?».

Тем временем в Белогорске для общественного контроля создан инстаграм-аккаунт, в который каждый потребитель может направить сообщение о нарушении правил работы объектов малого и среднего бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции. В директ аккаунта @netsanpina28 можно отправить фото и адрес объекта, где нарушены условия работы. Уже спустя час после обращения главы на новый профиль подписали более 150 пользователей инстаграма. В администрации Белогорска уточнили, что аккаунт создан для жителей всей Амурской области. Протоколы, составленные местными администрациями за нарушения постановления губернатора, будут направляться в министерство экономического развития для наложения штрафа, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.