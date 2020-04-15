Эвакуированная из Уханя благовещенка влюбилась в сибиряка и осталась жить в Тюменской области

Виктория Маковцова, которую в начале февраля эвакуировали из зараженного коронавирусом Уханя в Тюмень, нашла личное счастье в Сибири. Во время изоляции в местном санатории девушка познакомилась в соцсетях с сибиряком и по окончании карантина переехала жить к нему.

Как пишет «Комсомольская правда Тюмень», первым делом девушка сняла в городе квартиру и отправилась искать работу. По профессии «хореограф» вакансий не нашла, зато устроилась администратором в один из салонов красоты. Пообещали, что платить будут «от 20 до 50 тысяч рублей на руки», но по факту вышло 700 рублей за смену и график 2 через 2.

«Я сразу подумала, что тут что-то нечисто. Трудоустройство неофициальное, к кассе пустили сразу после стажировки. Ни с кем на работе не беседовала, приходила раньше всех, уходила позже всех, по совести работала. Аванс выдали как положено, а затем объявили режим самоизоляции. На собрании сказали, что закрываемся и салон теперь работает на выезде, что является нарушением. Мне предложили вести соцсети, получать 10 процентов от заказа и ездить в салон 4 раза в неделю для каких-то обучений. Меня этот вариант не устроил. Во-первых, это угроза здоровью, во-вторых, очень низкая оплата труда. У меня высшее образование, а я работаю за копейки. Я отказалась и попросила рассчитать», – рассказывает девушка.

Рабочий «блин» оказался комом, поэтому Вика решила работать только по профессии. У девушки три года стажа, первая педагогическая категория и большая танцевальная практика. Правда, как признаётся сама Маковцова, спрос на вакансию «хореограф» появляется только в конце лета.

Неуспехи в работе полностью компенсировала любовь, которую девушка нашла во время карантина. Оказалось, что Вику побудил остаться не город, как думали многие, а молодой человек Саша Егоров.

«Да, я встретила одного хорошего человека. Точнее, он сам меня нашёл, – признаётся Маковцова. – Увидел на каком-то информационном портале мое интервью из #карантина в “Градостроителе” и нашёл меня в Инстаграме. Привлекло то, что общение началось не с подкатов, а с реального предложения помочь. Помню, попросила привезти бальзам для волос, потому что у нас забрали все вещи и снабдили только шампунем. В “коктейле” с сероводородной винзилинской водой это дает убийственный удар длинным волосам».

Но попасть к суженой оказалось не так-то просто. Будучи в командировке, Саша отправил к возлюбленной своего друга, чтобы тот передал ей подарки. Но, учитывая жёсткий карантин, на месте парня развернули росгвардейцы, и подарок не дошёл до адресата.

«Мы начали общаться, ежедневно разговаривали часами. После карантина договорились увидеться. Позднее я узнала, что он отпросился в отпуск с работы и приехал за несколько дней до моего освобождения. Сначала я должна была задержаться на несколько дней, а потом уехать домой. В последний день к нам заходит медработник и сообщает о том, что мой поезд в 5 утра. А мы договорились, что Саша приедет за мной в 11. Недолго думая, мы решили, что я должна отказаться от билета», – говорит Вика.

Спустя месяц девушка решилась на переезд: купила билет в один конец на родину благоверного. Именно там, в селе Викулово, за 300 километров от Тюмени, живут родители Саши и семь его братьев и сестёр.

Сейчас девушка привыкает к сельской жизни, гоняет на велике по просёлочным дорогам и привыкает к новоявленным родственникам, в том числе и к маленькому сынишке Саши.

Как сложится жизнь простого сельского парня и хореографа благовещенского Центра эстетического воспитания, покажет время. Но уже сейчас ясно, что друзья Вики благосклонно приняли Сашу, а семья Александра по достоинству оценила девушку.

В своем Инстаграме Виктория на вопрос, планирует ли она вернуться в Китай, ответила: «Очень скучаю. Не знаю, возможно ли это будет вообще...»