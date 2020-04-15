Из-за ситуации с коронавирусом в Приамурье могут отменить садоводческие маршруты

Развитие пандемии внесло корректировки в режим и график работы всех видов транспорта в Амурской области. Это касается и авиамаршрутов, и поездов, и автобусов.

Причем автобусное сообщение – самая главная транспортная связь внутри региона, которая претерпела корректировки режима и графика маршрутной сети, отметила замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Светлана Попова на пресс-конференции 15 апреля.

В конце марта завершились вывозные авиарейсы из Вьетнама и Таиланда. Роспотребнадзором в отношении всех туристов были приняты карантинные меры, сегодня карантин для этих людей завершился. С 1 апреля перевозки в международном сообщении не осуществляются. Существенно сокращены авиаперевозки на внутренних авиалиниях. Из предполагаемых 21 рейсов в летнем расписании из аэропорта Благовещенска осуществляется 4 рейса в Москву. Это компании «Уральские авиалинии» и S7. Авиакомпания «Северный ветер» не выполняет перевозки в московском направлении.

Компания «ИрАэро» выполняет рейсы два раза в неделю в Иркутск и Владивосток, ранее перевозки выполнялось 3 раза в неделю. Приостановила полеты в Южно-Сахалинск авиакомпания «Аврора». Пока отмена предполагается на весь апрель, однако ситуация может измениться, в зависимости от развития эпидемиологической обстановки по коронавирусу.

«Аэропорт проводит все рекомендованные Роспотребнадзором мероприятия по нераспространению коронавируса на территории области. Также с центром гигиены и эпидемиологии Амурской области заключен договор на проведение дополнительной дезинфекции. С 9 апреля в аэропорту начал работать тепловизионный комплекс удалённого контроля температуры тела пассажиров, прилетающих в Благовещенск. По данным тепловизионного контроля, пассажиров с повышенной температурой тела не выявлено. Работники аэропорта, контактирующие с пассажирами, периодически проходят тестирование на COVID-19», – рассказала замминистра.

Железнодорожным транспортом осуществляется сообщение Амурской области с разными регионами страны. Холдингом ОАО «РЖД» создан собственный штаб по предупреждению завоза и распространения новой инфекции.

«Мы ведем активное взаимодействие с холдингом и оперативно принимаем необходимые срочные решения. Все рекомендации Роспотребнадзора выполняются как на вокзалах, так и в поездах, – рассказала Светлана Попова. – Железнодорожный сектор также претерпел значительные сокращение рейсов. С 24 апреля временно будет приостановлено курсирование вагонов беспересадочного сообщения Владивосток – Благовещенск, отправлением из Владивостока, а с 3 июня поезд Тында – Анапа, отправлением из Тынды также не будет выполняться».

Для пассажиров отменяемых поездов организована пересадка в другие поезда, следующие по такому же маршруту, на места аналогичной категории. При отсутствии мест аналогичной категории пассажирам будут предложены места более высокой категории без взимания разницы стоимости проезда. В случае отказа от поездки осуществляется возврат уплаченных сумм полностью без взимания комиссионного сбора.

Также из-за сложной эпидемиологической обстановки и требованием ко всем жителям России старше 65 лет не покидать места проживания для минимизации риска заражения коронавирусной инфекцией компаниями ОАО «РЖД» и АО «ФПК» принято решение о приостановлении бесплатных перевозок участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также их сопровождающих, в поездах дальнего следования. Но если ситуация до мая улучшится — эту меру отменят.

«Автобусное сообщение – это самая главная транспортная связь внутри региона, которая претерпела корректировки режима и графика маршрутной сети. Решения о сокращении, приостановках, а также интенсивности/регулярности, принимались по ходу развития ситуации, введения ограничительных мер и как следствие, сокращения пассажиропотока, вводились корректировки с учетом сохранения транспортного сообщения Благовещенска с городскими округами и районными центрами», – добавила замминистра Светлана Попова.

Она отметила, что маршрут Благовещенск – Хабаровск сокращен с двух рейсов в сутки до одного, организация данного маршрута федеральные полномочия, но есть альтернативное железнодорожное сообщение, областной Минтранс обратился в федеральное ведомство с предложением отменить этот рейс совсем.

Также на онлайн конференции журналисты интересовались, будут ли в Приамурье отменены садоводческие автобусные маршруты.

«Садоводческими маршрутами пользуются, в основном, те люди, которые находятся в группе риска. До 30 апреля в стране действуют ограничительные меры и пока неизвестно — будут ли они продолжены или отменены. Поэтому решение о запуске или отмене автобусов будет принято в начале мая — в зависимости от ситуации. Я хочу призвать жителей области к соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора и медиков и, если есть возможность, останьтесь дома, если поездку нельзя отложить, выбирайте время, когда нагрузка на транспорт минимальна: днем, поздним вечером или очень ранним утром. Заранее приехать или позже выехать – варианты более сейчас приемлемы», – сказала Светлана Попова.

В конце выступления, заместитель министра добавила, что все принятые жесткие меры по ограничению в передвижении населения, а также дезинфекция транспорта и вокзалов они позволяют создать барьер, первый барьер нераспространения инфекции. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от ответственности каждого амурчанина и напрямую определит длительность периода самоизоляции в регионе.

При улучшении ситуации будут приняты безотлагательные меры по восстановлению движения всего транспортного сектора до прежних расписаний.