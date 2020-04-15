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15апреля
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сегодня, 17:58 0

Пожарные обнаружили в Приамурье «скульптуры» со средствами защиты

Пожарные обнаружили в Приамурье «скульптуры» со средствами защиты
Фото: instagram.com/minlesamur

В Зейском районе авиапожарные Амурской авиабазы обнаружили необычные «скульптуры». Неизвестные оставили в лесу средства индивидуальной защиты, подойдя к этому творчески.

«Коронавирус не пройдет! У нас в области точно. Неизвестные товарищи инициативно подошли к вопросу профилактики и оставили в лесу средства индивидуальной защиты. Наподобие того, как в зимовье оставляют набор продуктов для голодного путника. В "наборе" путешественника – все, как полагается: респиратор, перчатки, но без антисептика. После этого уверенность, что в наших лесах найдется решительно все, только крепнет», – сообщило в Инстаграме министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.

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#коронавирус

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