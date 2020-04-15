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15апреля
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сегодня, 17:43 9

Благовещенцы возмутились, почему торговые центры продают, а не раздают маски

Благовещенцы возмутились, почему торговые центры продают, а не раздают маски

В редакцию Амур.инфо обратилось две горожанки, возмущенные тем, что в торговых центрах на входе появились точки продаж гигиенических масок. Благовещенки считают, что если торговле разрешили открыться, то и средства защиты должны раздавать там бесплатно.

«Зашла сегодня в торговый центр, продают маски. Бабушке, например, чтобы пройти в продуктовый магазин за хлебом, надо, что, эти деньги сверху заплатить?» — возмутилась благовещенка.

«Я считаю, что если торговым центрам разрешили открыться, то они обязаны обеспечить всех масками бесплатно. Это какая-то нажива, по-другому не назову», — отметила еще одна горожанка.

Как пояснили Амур.инфо в управлении по развитию потребительского рынка и услуг городской администрации, торговые центры обязаны обеспечить запас средств защиты, но не должны бесплатно раздавать посетителям маски. При этом торговые точки обязали оборудовать места продажи гигиенических масок для своих покупателей, что многие и сделали. Не пускать в магазин людей без масок охрана не имеет права.

В присланных горожанками материалах видно, что минимальная стоимость одноразовой маски — 28 рублей.

С 13 апреля список предприятий и организаций в Приамурье, возобновивших работу, значительно расширился. Исполнение требований 14 апреля проверили представители городской администрации.

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    42 минуты назад

    Так ведь торгаши - спекулянты тоже жрать хотят! Маски по цене 2 рубля до пандемии продать за 28 рублей - это навар то какой!

  • Sapsanische

    Sapsanische
    41 минута назад

    Блин, какими же надо быть, чтобы в такой ситуации деньги зарабатывать (((

  • Пальмочка

    Пальмочка
    37 минут назад

    Чего возмущаться то. Сшейте себе дома масочку из марлечки и ходите в ней в магазин и ничего платить этим "спекулянтам" не надо.

  • Игорь К4.

    Игорь К4.
    19 минут назад

    Дмитрий Русский

    Так ведь торгаши - спекулянты тоже жрать хотят! Маски по цене 2 рубля до пандемии продать за 28 рублей - это навар то какой!



    ни один продуктовый магазин не закупался масками впрок! на сегодня стоимость одной одноразовой маски с подтверждающими документами (накладная / счёт-фактура) - 30 руб.!!! без документов - 25 (в чёрную, за нал). а магазины обязывают продавать маски. местные администрации. чёрным по белому распоряжение прислали: с 16 апреля рейды по магазинам! не продаёте маски - вплоть до закрытия! вот такая вот местная исполнительная власть!

  • 111paxa111

    111paxa111
    16 минут назад

    согласен, чего возмущаться? принесли маску с собой и вперёд. Маски никто не обязывает покупать именно там

  • Игорь К4.

    Игорь К4.
    15 минут назад

    Дмитрий Русский

    Так ведь торгаши - спекулянты тоже жрать хотят! Маски по цене 2 рубля до пандемии продать за 28 рублей - это навар то какой!



    и, да, магазин не имеет права сделать наценку на маску выше 10%! нужно будет проверяющим обосновать (предъявить документы о покупке)!

  • Игорь К4.

    Игорь К4.
    12 минут назад

    а вот в центральный универмаг сегодня, к примеру, без маски просто не пускали. нет маски - разворачивайся! произвол и нарушение закона!

  • Vlad73

    Vlad73
    9 минут назад

    Дмитрий РусскийТак ведь торгаши - спекулянты тоже жрать хотят! Маски по цене 2 рубля до пандемии продать за 28 рублей - это навар то какой!


    Если такие умные покажите, где по 2 рубля можно купить сейчас.

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    6 минут назад

    Игорь К4.

    а вот в центральный универмаг сегодня, к примеру, без маски просто не пускали. нет маски - разворачивайся! произвол и нарушение закона!

    Также как и самоизоляция(хочу сам изолируюсь, хочу не изолируюсь)...

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