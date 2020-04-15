Благовещенцы возмутились, почему торговые центры продают, а не раздают маски

В редакцию Амур.инфо обратилось две горожанки, возмущенные тем, что в торговых центрах на входе появились точки продаж гигиенических масок. Благовещенки считают, что если торговле разрешили открыться, то и средства защиты должны раздавать там бесплатно.

«Зашла сегодня в торговый центр, продают маски. Бабушке, например, чтобы пройти в продуктовый магазин за хлебом, надо, что, эти деньги сверху заплатить?» — возмутилась благовещенка.

«Я считаю, что если торговым центрам разрешили открыться, то они обязаны обеспечить всех масками бесплатно. Это какая-то нажива, по-другому не назову», — отметила еще одна горожанка.

Как пояснили Амур.инфо в управлении по развитию потребительского рынка и услуг городской администрации, торговые центры обязаны обеспечить запас средств защиты, но не должны бесплатно раздавать посетителям маски. При этом торговые точки обязали оборудовать места продажи гигиенических масок для своих покупателей, что многие и сделали. Не пускать в магазин людей без масок охрана не имеет права.

В присланных горожанками материалах видно, что минимальная стоимость одноразовой маски — 28 рублей.

С 13 апреля список предприятий и организаций в Приамурье, возобновивших работу, значительно расширился. Исполнение требований 14 апреля проверили представители городской администрации.