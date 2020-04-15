В Благовещенске трое молодых людей разобрали на запчасти чужой автомобиль

В Благовещенске сотрудники уголовного розыска вернули законному владельцу похищенные у него автозапчасти. Преступление было раскрыто по горячим следам. Злоумышленниками оказались трое 18-летних парней.

В дежурную часть отдела полиции Благовещенска поступило сообщение от местного жителя. Молодой человек 1993 года рождения сообщил стражам правопорядка, что ночью неизвестные частично разобрали его автомобиль и похитили колеса, аккумулятор, передние фары и бампер. Ущерб составил 130 тысяч рублей.

Выяснилось, что автомобиль был припаркован на стоянке возле многоквартирного дома, где проживает потерпевший. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, осуществляя поквартирный обход, оперативники установили свидетеля, который видел, как ночью трое неизвестных молодых людей грузят автозапчасти в машину.

Определив автомобиль, на котором вывозилось похищенное, сыщики в кратчайшие сроки установили и злоумышленников. Всех троих задержали по местам их проживания и доставили в дежурную часть отдела полиции. Подозреваемым по 18 лет. Они признались в содеянном, пояснив, что хотели продать запчасти и получить «легкие» деньги.

Похищенное имущество сотрудники полиции изъяли и вернули законному владельцу. По факту кражи следственным отделом МО МВД России «Благовещенский» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет, сообщает амурское управление МВД.