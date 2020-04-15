Парк Дружбы в Благовещенске после гуляний горожан отмыли хлоркой (фото,видео)

15 апреля парк Дружбы в Благовещенске обработали средствами дезинфекции. Профилактическое мероприятие провели после того, как зону отдыха начали массово посещать горожане.

С просьбой помочь в обработке территории к «Амурским коммунальным системам» обратилась администрация Благовещенска.

«Мы вышли на администрацию Благовещенска с просьбой обработать парк Дружбы, – рассказала генеральный директор ОКЦ Надежда Багрова. – Было принято решение, и АКС помогают нам обработать парк хлорным раствором. Обработали в первую очередь площадку, где было массовое скопление, а также скамейки».

На обработку ушло 10 кубометров раствора гипохлорида. В зону очистки попали лавочки, урны, переходы и поручни – все поверхности, которых касались посетители, сообщили в пресс-службе АКС.

«Мы направили в парк бригаду и один автомобиль, – сообщил директор по водоснабжению АКС Михаил Пищик. – Этого достаточно для проведения необходимого объема обработки. Для Амурских коммунальных систем мероприятия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции не являются профильными. Но в условиях пандемии все предприятия вносят необходимую лепту».

Для АКС это первый объект, который их попросили обработать во время пандемии коронавируса. Будет ли в парке проходить такое мероприятие регулярно, неизвестно.

Парк Дружбы 15 апреля закрыли на неопределенный период после того, как его начали массово посещать горожане. Сейчас все ворота зоны отдыха под замком, а на запрет посещения указывают объявления.

«Нарушители всегда есть, люди проходят, но их стало гораздо меньше – отметила Надежда Багрова. – Сегодня мы приняли решение закрыть парк, что связано с массовым скоплением людей. Коронавирус и самоизоляцию у нас еще никто не отменил. И наша задача ограничить пребывание именно на нашей территории. Мы посмотрели, сейчас очень тепло на улице, и людей становится все больше. Поэтому мы приняли решение закрыть парк. Люди должны понимать, что на сегодняшний день нельзя посещать общественные места».

За тем, чтобы горожане не нарушали запрет и не гуляли, проследят работники парка, которые по словам директора ОКЦ будут рекомендовать благовещенцам пойти домой.

Как сообщало Амур.инфо, аналогичную обработку начали проводить на набережной города. С 14 апреля ГСТК ежедневно будет обрабатывать дезинфицирующим раствором участок набережной Амура от улицы Театральной до улицы Батарейной.