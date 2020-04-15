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15апреля
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сегодня, 17:40 0

Медработники показали, как больницы переполнены трупами во время пандемии

Медработники показали, как больницы переполнены трупами во время пандемии
Фото: Twitter / MarshallCohen

В США от коронавируса погибло уже более 23 тысяч человек, и многие больницы оказались не готовы к такому количеству смертей. Из-за этого в больницах негде хранить тела скончавшихся. Страшные фотографии распространяют пользователи всего мира по Сети.

Сотрудники больницы Синай-Грейс в Детройте, США, на условиях анонимности рассказали, что творится в медучреждении. В какой-то момент наплыв пациентов стал настолько сильным, а погибших было так много, что морг оказался переполнен. Тела пришлось складывать в любые свободные места. Например, в палаты, предназначенные для изучения сна, сообщает Life.

Так, например, на одном из фото видно, как два завёрнутых в мешки тела лежат на застеленной покрывалом кровати. А третье находится рядом в кресле. На другом фото тела расположены в узком помещении с полками. При этом трупы лежат в том числе на полу, некоторые друг на друге. По словам репортёра Маршалла Коэна, который тоже поделился снимками в Твиттере, в синих пакетах, лежащих на телах, – личные вещи погибших.

«Это реальные людские потери от CoViD-19, такое вы нечасто увидите по телевизору. CNN получила от сотрудников скорой помощи в детройтской больнице фотографии, на которых видны тела, сваленные в кучу на пустых местах, потому что морг был переполнен», – сообщили журналисты.

Позже представитель больницы Брайан Тейлор заявил, что они уже получили дополнительные мобильные холодильные установки, чтобы справиться с проблемой, вызванной новым коронавирусом.

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#коронавирус

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