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15апреля
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Охотоведы пересчитают журавлей на юге Приамурья

Охотоведы пересчитают журавлей на юге Приамурья
Фото: pixabay.com

На юге Приамурья скоро начнется учет журавлей. Работа продлится до 15 июня. За два месяца специалисты обновят данные о численности краснокнижных птиц – японского, даурского и черного журавлей, а также о количестве жилых гнезд и птенцов в них на территориях восьми районов области, включая расположенные здесь заказники Амурский, Березовский и Муравьевский.

«Учеты на территориях заказников будут вестись в том числе с помощью дрона, чтобы не раздражать птиц. Кроме того, гнезда журавлей нередко расположены в максимально неудобных, труднодоступных местах, так что учеты с воздуха в некоторых случаях становятся единственным возможным вариантом. Помимо подсчета, будет выполнена аэрофотосъемка и определение географических координат каждого гнезда», – рассказал замначальника дирекции по охране и использованию животного мира и особо охраняемых природных территорий Андрей Тарасов.

Помимо гнезд и их обителей специалисты пересчитают и тех журавлей, которые летят через южные районы дальше. В центральных и северных районах области данные птицы также живут, однако их плотность гораздо ниже.

Наибольший интерес специалистов вызывает состояние популяции японского журавля. Эти краснокнижные птицы на территории региона встречаются гораздо реже остальных, пишет пресс-служба управления по охране животного мира Амурской области.

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#животные

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