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15апреля
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сегодня, 17:19 21

Весеннюю охоту в Амурской области официально запретили

Весеннюю охоту в Амурской области официально запретили
Фото: news.ykt.ru/

В этом году весеннюю охоту на водоплавающую дичь в Амурской области не откроют. Такое решение принято в связи с настоятельными рекомендациями федеральных Росприроднадзора и Министерства природных ресурсов в целях профилактики и недопущения распространения коронавируса. Постановление 15 апреля подписал губернатор Василий Орлов.

«Весенняя охота — это всегда массовое мероприятие, которое пользуется у амурских охотников большой популярностью. Однако в сложившейся ситуации нам необходимо избежать нарушения режима самоизоляции и не допустить бесконтрольного перемещения жителей региона из района в район, в частности — с севера на юг. Достаточно одного зараженного коронавирусной инфекцией, чтобы запустить цепную реакцию», — прокомментировал зампред правительства Амурской области Александр Нестеренко.

Аналогичные запреты на весеннюю охоту введены в других регионах страны. В Амурской области разрешено открыть сезон охоты только представителям малочисленных коренных народов, для которых она является традиционным промыслом и средством существования.

Охотникам, уже получившим разрешения на добычу гусей, вернут деньги за путевки. Помощь предусмотрена и для охотобществ, которые в связи с отменой охоты потеряют значительную часть доходов. Документы они могут подать в министерство экономического развития и внешних связей области, сообщает областное правительство.

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#закон #природа

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Комментарии
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  • телега

    телега
    1 час назад

    Хорошая новость!!!

  • Fair

    Fair
    1 час назад

    Какое ещё массовое мероприятие? Нестеренко несёт не понять что! А в островах и остальных торговых центрах нет вероятности распространения инфекции?

    Читать противно такие обоснования. Если не знаешь что сказать в оправдание своим бездумным действиям, лучше бы промолчал!

  • Лесник28

    Лесник28
    1 час назад

    Идем все гулять по торговым центрам.

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    «Весенняя охота — это всегда массовое мероприятие" ))) Поняли, охотники! Вы там дискотеки с косулями и дикими кабанами устраиваете ))) Вас там народу в лесу так много, что на расстоянии 1,5 метров не можете разойтись )))

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    1 час назад

    Отличная новость! И ещё - разрешение на отстрел браконьеров.

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    1 час назад

    Клаус Хайда

    Отличная новость! И ещё - разрешение на отстрел браконьеров.



    Тупое и необоснованное решение. Такие решения и провоцируют браконьерство.

  • xanyiga

    xanyiga
    1 час назад

    Самому то, 60+, чего не сидится дома на самоизоляции?

  • xanyiga

    xanyiga
    1 час назад

    Пробубнил какую то ерунду дедушка, на смех всем.

  • 028rus

    028rus
    1 час назад

    Им то что они и так поохотятся тв... .

  • xanyiga

    xanyiga
    1 час назад

    ...клоунада

  • Мизантроп со стажем

    Мизантроп со стажем
    56 минут назад

    Клаус ХайдаОтличная новость! И ещё - разрешение на отстрел браконьеров.


    Хорошая мысль

  • Mandalorian

    Mandalorian
    54 минуты назад

    Нелогичная хрень, путевок продают за сезон 8 т а проходимость *самбери* к примеру в день 10т, и где вероятность больше заразу подцепить? Все настроение испортили ,падлы.

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    52 минуты назад

    Василий Вы не правы....Вашему зампреду правительства Амурской области Александру Нестеренко-72+, почему не на самоизоляции? А здоровых мужиков-сидеть дома?

  • 028rus

    028rus
    51 минута назад

    Ау с самоизоляцией откройте глаза вы что в другом мире живёте, посмотрите что творится в городе да всем пофигу на вашу самоизоляцию сами разрешили работать всем школам и детским садам в том числе. Ну и где правда????

    Показушники

  • Гейт.С.В

    Гейт.С.В
    45 минут назад

    Слушать противно этот бред,лижбы пятую точку свою прикрыть.Пооткрывали всё,ТЦ,садики,школы,в городе народу шарахается толпы,а в поле нельзя там КВИ.Маразм крепчает.Поедем с фотоаппаратами в поля вместо ружий и будем фото коллективов выставлять в соцсети,пускай посмотрят результат своих некчёмных действий.

  • Питерский

    Питерский
    40 минут назад

    Трус с балалайкой

  • xanyiga

    xanyiga
    32 минуты назад

    ПитерскийТрус с балалайкой


    Да как дедушка донес информацию, то и подписал... даже не вникая в суть. Сам по набережной гуляет...про какую самоизоляцию они говорят?!?! Показуха!!!

  • Геннадий07

    Геннадий07
    27 минут назад

    Супер!!! Хоть животина живой останется!!!

  • крымчанин

    крымчанин
    20 минут назад

    Откуда этого мастадонта взяли ,классический рогомет ,сидел бы дальше в москве , песком плитку посыпал ,редкостный д...б

  • Родя

    Родя
    19 минут назад

    Голодающие охотники что ли?

  • крымчанин

    крымчанин
    18 минут назад

    НЕ голосуйте за них

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