Весеннюю охоту в Амурской области официально запретили

«Весенняя охота — это всегда массовое мероприятие, которое пользуется у амурских охотников большой популярностью. Однако в сложившейся ситуации нам необходимо избежать нарушения режима самоизоляции и не допустить бесконтрольного перемещения жителей региона из района в район, в частности — с севера на юг. Достаточно одного зараженного коронавирусной инфекцией, чтобы запустить цепную реакцию», — прокомментировал зампред правительства Амурской области Александр Нестеренко.

Аналогичные запреты на весеннюю охоту введены в других регионах страны. В Амурской области разрешено открыть сезон охоты только представителям малочисленных коренных народов, для которых она является традиционным промыслом и средством существования.

Охотникам, уже получившим разрешения на добычу гусей, вернут деньги за путевки. Помощь предусмотрена и для охотобществ, которые в связи с отменой охоты потеряют значительную часть доходов. Документы они могут подать в министерство экономического развития и внешних связей области, сообщает областное правительство.