В Приамурье выросла численность косули

В Амурской области впервые за несколько лет выросла численность сибирской косули. По данным зимних маршрутных учетов, в регионе насчитывается 61 503 особи данного вида – прирост составил свыше 7 700 особей по сравнению с прошлым годом. Так, в 2019 году по результатам учетов в регионе насчитали 53 793 косули.

В настоящее время в Амурской области действует запрет охоты на косулю. Введение данной меры было связано с резким сокращением численности этих животных. Также в регионе приняли и другие меры, направленные на восстановление популяции. В частности, началась активная борьба с волками. Благодаря работе охотоведов и егерей, а также денежным вознаграждениям для охотников-волчатников, средства на которые выделены из областного бюджета, удалось сократить численность волков в области более чем на 1 000 особей (с 4 125 в 2018 году до 3 067 по последним данным).

Между тем, по данным ЗМУ, в регионе подросла численность и некоторых других копытных животных. Так, более чем на 3 500 особей в Приамурье стало больше лосей (всего 26 106, в 2019 году – 22 594). Прирост изюбрей составил около 3 100 особей (с 21 678 в 2019 году до 24 822 особей по последним данным), северных оленей – около 2 300 (с 13 794 в 2019 году до 16 112 особей по последним данным).

«Часть лосей этой зимой пришла в Приамурье с севера, из соседних регионов. Специалисты зафиксировали их перемещение. В остальном на рост численности копытных животных повлияло сочетание благоприятных факторов. Среди них, разумеется, та большая работа, которую постоянно ведут в регионе служащие управления и сотрудники дирекции. В прошлом году были усилены охранные мероприятия. Кроме того, многоснежная зима затруднила доступ охотников в места обитания копытных», – рассказал замначальника отдела охраны управления по охране животного мира области Николай Степанов.

Помимо волков, в регионе также уменьшилось количество кабанов. В связи с угрозой распространения АЧС в области велась работа по сокращению численности данных животных. В результате специалисты насчитали на территории Приамурья 13 242 кабана. Это на 2 283 особи меньше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба управления по охране животного мира Амурской области.