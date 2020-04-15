Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:19 1

Число заболевших коронавирусом в России неуклонно растет

Число заболевших коронавирусом в России неуклонно растет
Фото: pixabay.com

За последние сутки в России подтверждено 3 388 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 65 регионах. Амурской области среди них нет. Первые три места по количеству заболевших заняли Москва – 1 774; Московская область – 272; Мурманская область – 137 случаев.

В дальневосточных регионах новые случае коронавируса зарегистрированы в Хабаровском крае – 23; Республике Саха (Якутия) – 7; Республике Бурятия – 6; Приморском крае – 4; в Сахалинской области и на Чукотке – по одному.

Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 24 490 случаев коронавируса в 84 регионах. За весь период выписано по выздоровлении 1 986 человек.

С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Напоминаем о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней.

Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью, сообщает федеральный Роспотребнадзор.

Просмотров всего: 1342

#здоровье #коронавирус

распечатать


Коронавирус

Эвакуированная из Уханя благовещенка влюбилась в сибиряка и осталась жить в Тюменской области
Коронавирус 1

Из-за ситуации с коронавирусом в Приамурье могут отменить садоводческие маршруты
Общество

Пожарные обнаружили в Приамурье «скульптуры» со средствами защиты
Коронавирус 9

Благовещенцы возмутились, почему торговые центры продают, а не раздают маски
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Правильный умник

    Правильный умник
    5 минут назад

    Решение принято штатными браконьерами заповедников Амурской области!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь