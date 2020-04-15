Число заболевших коронавирусом в России неуклонно растет

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За последние сутки в России подтверждено 3 388 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 65 регионах. Амурской области среди них нет. Первые три места по количеству заболевших заняли Москва – 1 774; Московская область – 272; Мурманская область – 137 случаев.

В дальневосточных регионах новые случае коронавируса зарегистрированы в Хабаровском крае – 23; Республике Саха (Якутия) – 7; Республике Бурятия – 6; Приморском крае – 4; в Сахалинской области и на Чукотке – по одному.

Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 24 490 случаев коронавируса в 84 регионах. За весь период выписано по выздоровлении 1 986 человек.

С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Напоминаем о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней.

Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью, сообщает федеральный Роспотребнадзор.