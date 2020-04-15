Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:11 0

В Благовещенске украсят подсветкой сквер возле ЦЭВа, ЦДШИ и школы

В Благовещенске украсят подсветкой сквер возле ЦЭВа, ЦДШИ и школы

В этом году в Благовещенске планируется подсветить еще несколько объектов. Это общеобразовательные школы, здание Центральной детской школы искусств, а также сквер возле Центра эстетического воспитания имени Белоглазова. В настоящее время идет подготовка проектно-сметной документации.

«Мы предложили ряд общеобразовательных учреждений, комиссия администрации Благовещенска рассмотрела их и внесла в список зданий, которые уже в этом году будут украшены художественной подсветкой. Это фасады школ № 22, 26, лицей № 11 и здание лицея № 6, расположенного на улице Зейской, 297, которое является памятником архитектуры», — рассказала замначальника управления образования администрации Благовещенска Светлана Савченко.

Как пояснила Светлана Владимировна, в настоящее время идет подготовка проектно-сметной документации. Все документы должны быть готовы уже к 27 апреля. Затем проект, в частности цветовую гамму, ярусность и количество светильников согласуют с администрацией города, после чего стартуют монтажные работы.

Что касается подсветки здания Центральной детской школы искусств, то на сегодняшний день также ведется разработка ПСД, дизайна и размещения элементов осветительных установок, а также цветового решения. Планируется, что архитектурная подсветка здания ЦДШИ будет включать порядка 20 светодиодных прожекторов разной мощности.

Средства на художественную подсветку выделит социальный партнер АО «ДРСК». Проектно-сметная документация будет изготовлена за счет городского бюджета.

В прошлом году архитектурно-художественная подсветка украсила фасады Общественно-культурного центра, Центра эстетического воспитания детей, Алексеевской гимназии и гимназии № 1, сообщает мэрия.

Просмотров всего: 173

#ЖКХ

распечатать


Коронавирус 8

На набережной Благовещенска закрыли детскую площадку
Общество 1

На ремонт улиц Зеленой и Политехнической в Благовещенске потратят 34 миллиона рублей
Общество 2

В восьми домах Благовещенска запустили в работу лифты после капремонта
Власть 5

Почти все муниципальные учреждения Белогорска отключили от тепла
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь