Госавтоинспекция ищет злодеев, повредивших сигнальный столбик на трассе

На 112 километре федеральной автомобильной дороги «Подъезд к Благовещенску» неизвестные повредили металлический сигнальный столбик. По информации организации, обслуживающей участок, это случилось ориентировочно с 1 по 6 апреля.

Амурская Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев и свидетелей, кому известно что-либо о случившемся. Любую информацию просят сообщить в группу дорожного надзора отдела ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефону: 42-45-92 или в дежурную часть 42-52-62.

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#происшествия

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Екатерина PL