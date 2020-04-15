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15апреля
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сегодня, 16:55 3

Госавтоинспекция ищет злодеев, повредивших сигнальный столбик на трассе

Госавтоинспекция ищет злодеев, повредивших сигнальный столбик на трассе

На 112 километре федеральной автомобильной дороги «Подъезд к Благовещенску» неизвестные повредили металлический сигнальный столбик. По информации организации, обслуживающей участок, это случилось ориентировочно с 1 по 6 апреля.

Амурская Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев и свидетелей, кому известно что-либо о случившемся. Любую информацию просят сообщить в группу дорожного надзора отдела ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефону: 42-45-92 или в дежурную часть 42-52-62.

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Комментарии
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  • retrogr

    retrogr
    1 час назад

    15 лет?

  • телега

    телега
    1 час назад

    С 1-6 апреля... Очевидцы данного действия уже должны к Парижу подъезжать...

    cherchez une femme

  • White Wolf

    White Wolf
    20 минут назад

    Например у человека прокол колеса, и он снес этот столбик. Он - злодей?

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