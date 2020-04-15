Циклоны накроют Амурскую область дождем, мокрым снегом и сильным ветром

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В связи с прохождением серии активных циклонов на территории Амурской области ожидаются неблагоприятные погодные условия. Непогода затянется на 4 дня.

Днём 18 апреля сильные осадки – дождь, мокрый снег – ожидаются на северо-западе области.

19 апреля погода с осадками – дождь, местами на севере области с мокрым снегом и связанные с ним гололёдные явления – ожидается в большинстве районов Приамурья. Усилится северный ветер до 15-20 метров в секунду.

В период с 20 до 22 апреля в центральных, южных районах и местами на севере области ожидаются осадки в виде мокрого снега временами с дождем. Местами осадки будут сильными с затоком холодной воздушной массы и понижением температуры на 5-10 градусов. Также ожидаются гололёдные явления – налипание мокрого снега и гололедица на дорогах. Ветер северных направлений будет сильным и порывистым, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.