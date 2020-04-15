Учёные нашли новый способ обнаружения CoViD-19 до появления первых симптомов

Группа учёных из Австралийского национального университета обнаружила, что анализ человеческих фекалий позволяет диагностировать коронавирус до проявления первых симптомов. Анализ фекалий сможет позволить сделать анализ сразу у многих.

По мнению специалистов, следы CoViD-19 могут проявляться в кале за неделю до появления первых признаков заболевания. С выводами коллег согласились учёные из Нидерландов, которые провели схожие тесты, сообщает Life.

Теперь эксперты хотят проверить содержимое канализаций, чтобы выявить новые вспышки заболеваний и своевременно о них сообщить властям. По словам микробиолога Гертьяна Медема из Амерсфорта, тесты с одного очистного сооружения помогут узнать о состоянии здоровья миллиона человек.