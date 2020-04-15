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15апреля
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сегодня, 15:58 3

Благовещенцев просят отложить посещение кладбищ на более поздние сроки

Благовещенцев просят отложить посещение кладбищ на более поздние сроки
Фото: архив Амур.инфо

В Благовещенске предпринимаются меры для уменьшения потока населения к местам захоронений в преддверии родительского дня. Это необходимо для предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

В этом году Радоница, или родительский день, когда принято навещать могилы родных и наводить там порядок, выпадает на 28 апреля. Чтобы избежать массового скопления людей на кладбищах, власти Благовещенска призывают горожан временно воздержаться от посещения мест захоронений или выбрать для этого более поздние сроки. В областном центре будет организована рассылка СМС-сообщений с просьбой отложить поездки на кладбища до 30 апреля.

В случае посещения кладбищ в период с 25 по 28 апреля, горожанам необходимо соблюдать социальную дистанцию и использовать маски. В преддверии родительского дня ГИБДД выставит посты в районе мест захоронений. Инспекторы будут проводить разъяснительную работу и регулировать проезд.

Организованный подвоз горожан к кладбищам в этом году проводиться не будет. Такое решение принято также в целях уменьшения потока населения. Анализ показал, что автобусами, следующими к местам захоронений, пользуются в основном пожилые люди, которые входят в группу риска по заболеваемости COVID-19.

Возможность посетить кладбище на 17 километре Новотроицкого шоссе на автобусе у горожан появится летом.

«В летний период, если ситуация стабилизируется, можно будет посетить кладбище, используя садоводческий маршрут № 18С, он двумя рейсами доезжает до нужной остановки. Уточнить время рейсов можно в диспетчерской Автоколонны 1275», – цитирует пресс-служба администрации Благовещенска начальника транспортного отдела мэрии Юрия Грязнова.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    Двусмысленная просьба от Администрации! Вы не спешите на кладбище, с вас еще налоги драть ))) Корона неугодных (пенсионеров, инвалидов с хроническими заболеваниями - в общем тех кому деньги надо выплачивать) добъет, а вы (работоспособные) на кладбище не спешите!

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    а как же чувства верующих?? есть же сроки до вторника прибраться, во вторник до заката солнца вроде......и всё, разумнее выбирать сроки ранее....

  • крымчанин

    крымчанин
    12 минут назад

    От покойников заразимся что ли?

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