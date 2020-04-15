Благовещенцев просят отложить посещение кладбищ на более поздние сроки

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В Благовещенске предпринимаются меры для уменьшения потока населения к местам захоронений в преддверии родительского дня. Это необходимо для предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

В этом году Радоница, или родительский день, когда принято навещать могилы родных и наводить там порядок, выпадает на 28 апреля. Чтобы избежать массового скопления людей на кладбищах, власти Благовещенска призывают горожан временно воздержаться от посещения мест захоронений или выбрать для этого более поздние сроки. В областном центре будет организована рассылка СМС-сообщений с просьбой отложить поездки на кладбища до 30 апреля.

В случае посещения кладбищ в период с 25 по 28 апреля, горожанам необходимо соблюдать социальную дистанцию и использовать маски. В преддверии родительского дня ГИБДД выставит посты в районе мест захоронений. Инспекторы будут проводить разъяснительную работу и регулировать проезд.

Организованный подвоз горожан к кладбищам в этом году проводиться не будет. Такое решение принято также в целях уменьшения потока населения. Анализ показал, что автобусами, следующими к местам захоронений, пользуются в основном пожилые люди, которые входят в группу риска по заболеваемости COVID-19.

Возможность посетить кладбище на 17 километре Новотроицкого шоссе на автобусе у горожан появится летом.

«В летний период, если ситуация стабилизируется, можно будет посетить кладбище, используя садоводческий маршрут № 18С, он двумя рейсами доезжает до нужной остановки. Уточнить время рейсов можно в диспетчерской Автоколонны 1275», – цитирует пресс-служба администрации Благовещенска начальника транспортного отдела мэрии Юрия Грязнова.