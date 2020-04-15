Застрявшие в Таиланде амурчане просят Татьяну Голикову вернуть их домой

Две недели 140 дальневосточников, в числе которых есть и амурчане, безуспешно пытаются вернуться домой из Таиланда. Все это время нет авиарейсов, а на другие их не пускают из-за прописки на Дальнем Востоке. Люди в отчаянии объединились и отправили обращение к зампреду правительства РФ Татьяне Голиковой.

Из-за сложившейся обстановки со стремительным распространением коронавирусной инфекции и прекращением международного авиасообщения люди не имеют возможности вернуться домой. Причиной стали отмененные с 1 апреля рейсы, хотя официальной датой прекращения полетов было 5-е число.

«Звонили в МИД, Минсвязи, Росавиацию, Минтранс, на портал госуслуг, в посольство Таиланда. Все ведомства перекладывают ответственность друг на друга, но так и не дают ответа. Отправляла письмо еще 8 апреля в Росавиацию, но ответа не получила до сих пор», — сообщила туристка из Хабаровского края Ирина.

Ситуация напоминает историю туристов из Сеула. У людей были куплены билеты на самолеты, но авиарейсы отменили. Среди тех, кто не смог вернуться домой, грудные дети, старики, есть люди с хроническими заболеваниями, усугубившимися из-за усталости и стресса. У них кончаются необходимые лекарства, а в чужой стране просто невозможно найти нужных медикаментов. У всех заканчиваются визы, страховки и деньги.

«Начиная с 1 апреля от представителей авиакомпаний и сотрудников консульств поступает противоречивая информация о бортах, которые “скоро” доставят нас на родную землю. Однако этих рейсов нет — они просто пропадают с табло, а мы остаемся в аэропортах Бангкока и Пхукета. Каждый раз выезжаем, веря обещаниям, выписываемся из гостиниц — и каждый раз после этого не знаем, сможем ли найти ночлег. У большинства из нас заканчиваются денежные средства; заявления на материальную помощь на портале госуслуг заполнили мы все, однако получили ее считанные единицы. Организованы рейсы из Бангкока, Пхукета в Санкт-Петербург, Москву, Иркутск, Новосибирск. Они берут на регистрацию людей только по прописке. А после распространяется информация о том, что мы не являемся на рейсы», — сообщила туристка Кристина.

На данный момент инициативной группой сформирован список тех, кто желает в короткие сроки вернуться в Российскую Федерацию. Из Хабаровского края — 119 человек, из Амурской области и ЕАО — еще 21. Обращения о помощи направлены в различные инстанции.

«Тут туристы, а еще люди, которые работали, учились, лечились, находились в командировках. Всей нашей группой отправлено обращение в приемную губернатора Хабаровского края с призывом помочь вернуться россиянам на территорию страны. Со своей стороны, обязуемся по прибытии строго соблюдать все обязательные меры по карантинным мероприятиям. Если не будет возможности организовать отдельный рейс для жителей Хабаровского края, то просим рассмотреть вариант возвращения домой через Владивосток», — рассказала Кристина.

Обращаться в различные инстанции дальневосточники начали сразу после отмены рейсов. В первую очередь, они стучались в МИД и Росавиацию. Ранее подобное обращение, но от лица всех, застрявших в Таиланде, получила и зампред правительства РФ Татьяна Голикова, сообщает DVhab.ru. Просьбу ей направил депутат Госдумы Алексей Корниенко.

Россия с полуночи субботы, 3 апреля, приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину. После этого граждан несколько раз вывозили домой. Последний специальный рейс состоялся 12 апреля, дальневосточников доставили рейс из Сеула во Владивосток.