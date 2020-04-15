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Застрявшие в Таиланде амурчане просят Татьяну Голикову вернуть их домой

Застрявшие в Таиланде амурчане просят Татьяну Голикову вернуть их домой

Две недели 140 дальневосточников, в числе которых есть и амурчане, безуспешно пытаются вернуться домой из Таиланда. Все это время нет авиарейсов, а на другие их не пускают из-за прописки на Дальнем Востоке. Люди в отчаянии объединились и отправили обращение к зампреду правительства РФ Татьяне Голиковой.

Из-за сложившейся обстановки со стремительным распространением коронавирусной инфекции и прекращением международного авиасообщения люди не имеют возможности вернуться домой. Причиной стали отмененные с 1 апреля рейсы, хотя официальной датой прекращения полетов было 5-е число.

«Звонили в МИД, Минсвязи, Росавиацию, Минтранс, на портал госуслуг, в посольство Таиланда. Все ведомства перекладывают ответственность друг на друга, но так и не дают ответа. Отправляла письмо еще 8 апреля в Росавиацию, но ответа не получила до сих пор», — сообщила туристка из Хабаровского края Ирина.

Ситуация напоминает историю туристов из Сеула. У людей были куплены билеты на самолеты, но авиарейсы отменили. Среди тех, кто не смог вернуться домой, грудные дети, старики, есть люди с хроническими заболеваниями, усугубившимися из-за усталости и стресса. У них кончаются необходимые лекарства, а в чужой стране просто невозможно найти нужных медикаментов. У всех заканчиваются визы, страховки и деньги.

«Начиная с 1 апреля от представителей авиакомпаний и сотрудников консульств поступает противоречивая информация о бортах, которые “скоро” доставят нас на родную землю. Однако этих рейсов нет — они просто пропадают с табло, а мы остаемся в аэропортах Бангкока и Пхукета. Каждый раз выезжаем, веря обещаниям, выписываемся из гостиниц — и каждый раз после этого не знаем, сможем ли найти ночлег. У большинства из нас заканчиваются денежные средства; заявления на материальную помощь на портале госуслуг заполнили мы все, однако получили ее считанные единицы. Организованы рейсы из Бангкока, Пхукета в Санкт-Петербург, Москву, Иркутск, Новосибирск. Они берут на регистрацию людей только по прописке. А после распространяется информация о том, что мы не являемся на рейсы», — сообщила туристка Кристина.

На данный момент инициативной группой сформирован список тех, кто желает в короткие сроки вернуться в Российскую Федерацию. Из Хабаровского края — 119 человек, из Амурской области и ЕАО — еще 21. Обращения о помощи направлены в различные инстанции.

«Тут туристы, а еще люди, которые работали, учились, лечились, находились в командировках. Всей нашей группой отправлено обращение в приемную губернатора Хабаровского края с призывом помочь вернуться россиянам на территорию страны. Со своей стороны, обязуемся по прибытии строго соблюдать все обязательные меры по карантинным мероприятиям. Если не будет возможности организовать отдельный рейс для жителей Хабаровского края, то просим рассмотреть вариант возвращения домой через Владивосток», — рассказала Кристина.

Обращаться в различные инстанции дальневосточники начали сразу после отмены рейсов. В первую очередь, они стучались в МИД и Росавиацию. Ранее подобное обращение, но от лица всех, застрявших в Таиланде, получила и зампред правительства РФ Татьяна Голикова, сообщает DVhab.ru. Просьбу ей направил депутат Госдумы Алексей Корниенко.

Россия с полуночи субботы, 3 апреля, приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину. После этого граждан несколько раз вывозили домой. Последний специальный рейс состоялся 12 апреля, дальневосточников доставили рейс из Сеула во Владивосток.

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#коронавирус

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Комментарии
Показать все (31) Обсудить на форуме
  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    Не захотели отменить отпуск, зная что эпидемия! А теперь ноют - "верните нас".

  • Adolf

    Adolf
    2 часа назад

    Знали, когда и куда ехали

  • Правильный умник

    Правильный умник
    2 часа назад

    Сэкономили на нормальных страховках? Поехали на "халявные" страховки по 4 тыс.руб? Уехали со стариками и младенцами в самый пик пондемии? Сами взяли на себя такую ответственность, Вас туда насильно не департировали.....

  • Россиянский чай

    Россиянский чай
    2 часа назад

    Что больше всего нравится в нашем народе, так это ненавесить вообще ко всем, а тем более к своим соотечественникам. Когда китайцы, итальянцы, американцы помогают друг другу, сплочаются, наши россиянцы хватают вилы и готовы всех на них вздёрнуть. В интернете, конечно же. На вас противно смотреть, именно вы, те кто ненавидит своих же соотвечественников попавших в сложную ситуацию ("они знали куда ехали теперь просят помощи", во-первых когда они уезжали всё было в порядке, а во-вторых помочь своим соотечественникам это наш долг), гуляете по набережным, ноете чтобы открылы торговые центры, таскаетесь беспричинно по супермаркетам лапая всё своими ручонками. Если кого из вас коснётся коронавирус - заткнитесь, не нойте и даже не думайте просить помощи, вы знали к чему ведут прогулки и походы по магазинам. Стыдоба.

  • Мира

    Мира
    2 часа назад

    Российский чай +++++

  • Мира

    Мира
    2 часа назад

    Согласна с каждым словом!

  • mediums

    mediums
    2 часа назад

    Когда они ехали отдыхать они знали уже об опасности и возможности отмены рейсов.... Не полгода же назад они отдыхать ехали.....это русский авось. Тем более за несколько дней предупреждали об отмене рейсов. Нет же всем отдыхающим по....х... Думают, да че бы я отменял или сокращал свой отпуск ради ... Ну а теперь чего бы ради них туда гнали самолёт....имхо

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    Пожалели денег, которые потеряли бы, откажись от путевки! Обо всем они знали! Рейсы вывозили россиян, а эти ауты решили отпуска догулять до конца" Теперь пусть сидят там, пока пандемия не кончится! Еще заразу коронавирусную навезут - все заболевшие в Амурке так или иначе связаны с заграницей! Нет уж, нам таких соотечественников не надо!

  • Россиянский чай

    Россиянский чай
    1 час назад

    mediums

    Когда они ехали отдыхать они знали уже об опасности и возможности отмены рейсов.... Не полгода же назад они отдыхать ехали.....это русский авось. Тем более за несколько дней предупреждали об отмене рейсов. Нет же всем отдыхающим по....х... Думают, да че бы я отменял или сокращал свой отпуск ради ... Ну а теперь чего бы ради них туда гнали самолёт....имхо



    Дмитрий Русский

    Пожалели денег, которые потеряли бы, откажись от путевки! Обо всем они знали! Рейсы вывозили россиян, а эти ауты решили отпуска догулять до конца" Теперь пусть сидят там, пока пандемия не кончится! Еще заразу коронавирусную навезут - все заболевшие в Амурке так или иначе связаны с заграницей! Нет уж, нам таких соотечественников не надо!



    Конечно, если вы никогда не покупали билеты куда-то дальше вашей деревни откуда вы вылупились, вам не понять что билет на самолёт, тем более в другой стране нужно покупать ооочень заранее. И если вы разуете глаза и перечитаете новость, то поймёте, что их рейсы внезапно отменили и возможности купить новые билеты не было (рейсов нет вообще) и даже если бы они хотели улетель раньше, билетов бы купить они никак не смогли. Это вам не на автовокзале перед поездкой билет до грязепуповки купить.

  • Россиянский чай

    Россиянский чай
    1 час назад

    Дмитрий Русский

    Пожалели денег, которые потеряли бы, откажись от путевки! Обо всем они знали! Рейсы вывозили россиян, а эти ауты решили отпуска догулять до конца" Теперь пусть сидят там, пока пандемия не кончится! Еще заразу коронавирусную навезут - все заболевшие в Амурке так или иначе связаны с заграницей! Нет уж, нам таких соотечественников не надо!



    В Таиланде ситуация спокойнее, они скорее тут что-то подцепят (от таких шашлычников как вы), чем что-то привезут.

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Россиянский чай

    mediums

    Когда они ехали отдыхать они знали уже об опасности и возможности отмены рейсов.... Не полгода же назад они отдыхать ехали.....это русский авось. Тем более за несколько дней предупреждали об отмене рейсов. Нет же всем отдыхающим по....х... Думают, да че бы я отменял или сокращал свой отпуск ради ... Ну а теперь чего бы ради них туда гнали самолёт....имхо



    Дмитрий Русский

    Пожалели денег, которые потеряли бы, откажись от путевки! Обо всем они знали! Рейсы вывозили россиян, а эти ауты решили отпуска догулять до конца" Теперь пусть сидят там, пока пандемия не кончится! Еще заразу коронавирусную навезут - все заболевшие в Амурке так или иначе связаны с заграницей! Нет уж, нам таких соотечественников не надо!



    Конечно, если вы никогда не покупали билеты куда-то дальше вашей деревни откуда вы вылупились, вам не понять что билет на самолёт, тем более в другой стране нужно покупать ооочень заранее. И если вы разуете глаза и перечитаете новость, то поймёте, что их рейсы внезапно отменили и возможности купить новые билеты не было (рейсов нет вообще) и даже если бы они хотели улетель раньше, билетов бы купить они никак не смогли. Это вам не на автовокзале перед поездкой билет до грязепуповки купить.



    Воот, попукапи заранее! )))

    С середины февраля было понятно, что ехать никуда не стоит. А их рейсы "внезапно" отменили ))) Ну да ))) Будет им уроком!!

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Россиянский чай

    Дмитрий Русский

    Пожалели денег, которые потеряли бы, откажись от путевки! Обо всем они знали! Рейсы вывозили россиян, а эти ауты решили отпуска догулять до конца" Теперь пусть сидят там, пока пандемия не кончится! Еще заразу коронавирусную навезут - все заболевшие в Амурке так или иначе связаны с заграницей! Нет уж, нам таких соотечественников не надо!



    В Таиланде ситуация спокойнее, они скорее тут что-то подцепят (от таких шашлычников как вы), чем что-то привезут.



    Так вот и пусть остаются там!

  • Россиянский чай

    Россиянский чай
    1 час назад

    Дмитрий Русский

    Россиянский чай

    Дмитрий Русский

    Пожалели денег, которые потеряли бы, откажись от путевки! Обо всем они знали! Рейсы вывозили россиян, а эти ауты решили отпуска догулять до конца" Теперь пусть сидят там, пока пандемия не кончится! Еще заразу коронавирусную навезут - все заболевшие в Амурке так или иначе связаны с заграницей! Нет уж, нам таких соотечественников не надо!



    В Таиланде ситуация спокойнее, они скорее тут что-то подцепят (от таких шашлычников как вы), чем что-то привезут.



    Так вот и пусть остаются там!



    Да уж, с такими соотечественниками действительно лучше где угодно, чем на родине.

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Правильный умник

    Сэкономили на нормальных страховках? Поехали на "халявные" страховки по 4 тыс.руб? Уехали со стариками и младенцами в самый пик пондемии? Сами взяли на себя такую ответственность, Вас туда насильно не департировали.....



    Естественный отбор...

  • Россиянский чай

    Россиянский чай
    1 час назад

    Дмитрий Русский

    Россиянский чай

    mediums

    Когда они ехали отдыхать они знали уже об опасности и возможности отмены рейсов.... Не полгода же назад они отдыхать ехали.....это русский авось. Тем более за несколько дней предупреждали об отмене рейсов. Нет же всем отдыхающим по....х... Думают, да че бы я отменял или сокращал свой отпуск ради ... Ну а теперь чего бы ради них туда гнали самолёт....имхо



    Дмитрий Русский

    Пожалели денег, которые потеряли бы, откажись от путевки! Обо всем они знали! Рейсы вывозили россиян, а эти ауты решили отпуска догулять до конца" Теперь пусть сидят там, пока пандемия не кончится! Еще заразу коронавирусную навезут - все заболевшие в Амурке так или иначе связаны с заграницей! Нет уж, нам таких соотечественников не надо!



    Конечно, если вы никогда не покупали билеты куда-то дальше вашей деревни откуда вы вылупились, вам не понять что билет на самолёт, тем более в другой стране нужно покупать ооочень заранее. И если вы разуете глаза и перечитаете новость, то поймёте, что их рейсы внезапно отменили и возможности купить новые билеты не было (рейсов нет вообще) и даже если бы они хотели улетель раньше, билетов бы купить они никак не смогли. Это вам не на автовокзале перед поездкой билет до грязепуповки купить.



    Воот, попукапи заранее! )))

    С середины февраля было понятно, что ехать никуда не стоит. А их рейсы "внезапно" отменили ))) Ну да ))) Будет им уроком!!



    Вы просто не владете информацией, да и куда взрослому мужику, который целыми днями выясняет кто в интернете не прав, в чём то разбираться. Даже не понимая задницу с дивана просто найдите информацию о количестве заражённых в Таиланде в феврале и когда количество перевалило через тысячу. Вы просто жалки.

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Россиянский чай

    Дмитрий Русский

    Россиянский чай

    mediums

    Когда они ехали отдыхать они знали уже об опасности и возможности отмены рейсов.... Не полгода же назад они отдыхать ехали.....это русский авось. Тем более за несколько дней предупреждали об отмене рейсов. Нет же всем отдыхающим по....х... Думают, да че бы я отменял или сокращал свой отпуск ради ... Ну а теперь чего бы ради них туда гнали самолёт....имхо



    Дмитрий Русский

    Пожалели денег, которые потеряли бы, откажись от путевки! Обо всем они знали! Рейсы вывозили россиян, а эти ауты решили отпуска догулять до конца" Теперь пусть сидят там, пока пандемия не кончится! Еще заразу коронавирусную навезут - все заболевшие в Амурке так или иначе связаны с заграницей! Нет уж, нам таких соотечественников не надо!



    Конечно, если вы никогда не покупали билеты куда-то дальше вашей деревни откуда вы вылупились, вам не понять что билет на самолёт, тем более в другой стране нужно покупать ооочень заранее. И если вы разуете глаза и перечитаете новость, то поймёте, что их рейсы внезапно отменили и возможности купить новые билеты не было (рейсов нет вообще) и даже если бы они хотели улетель раньше, билетов бы купить они никак не смогли. Это вам не на автовокзале перед поездкой билет до грязепуповки купить.



    Воот, попукапи заранее! )))

    С середины февраля было понятно, что ехать никуда не стоит. А их рейсы "внезапно" отменили ))) Ну да ))) Будет им уроком!!



    Вы просто не владете информацией, да и куда взрослому мужику, который целыми днями выясняет кто в интернете не прав, в чём то разбираться. Даже не понимая задницу с дивана просто найдите информацию о количестве заражённых в Таиланде в феврале и когда количество перевалило через тысячу. Вы просто жалки.



    При чем тут заболевшие! Люди на свой страх и риск поехали в другое государство в разгар мировой пандемии в отпуск ))) А тут видите ли, наотдыхались и спохватились ))) Все кому нужно было и у кого голова была на плечах - вернулись заблаговременно, либо вовсе не вылетали.

  • телега

    телега
    1 час назад

    Вот уж отдохнули так отдохнули...

  • Россиянский чай

    Россиянский чай
    1 час назад

    Дмитрий Русский

    Россиянский чай

    Дмитрий Русский

    Россиянский чай

    mediums

    Когда они ехали отдыхать они знали уже об опасности и возможности отмены рейсов.... Не полгода же назад они отдыхать ехали.....это русский авось. Тем более за несколько дней предупреждали об отмене рейсов. Нет же всем отдыхающим по....х... Думают, да че бы я отменял или сокращал свой отпуск ради ... Ну а теперь чего бы ради них туда гнали самолёт....имхо



    Дмитрий Русский

    Пожалели денег, которые потеряли бы, откажись от путевки! Обо всем они знали! Рейсы вывозили россиян, а эти ауты решили отпуска догулять до конца" Теперь пусть сидят там, пока пандемия не кончится! Еще заразу коронавирусную навезут - все заболевшие в Амурке так или иначе связаны с заграницей! Нет уж, нам таких соотечественников не надо!



    Конечно, если вы никогда не покупали билеты куда-то дальше вашей деревни откуда вы вылупились, вам не понять что билет на самолёт, тем более в другой стране нужно покупать ооочень заранее. И если вы разуете глаза и перечитаете новость, то поймёте, что их рейсы внезапно отменили и возможности купить новые билеты не было (рейсов нет вообще) и даже если бы они хотели улетель раньше, билетов бы купить они никак не смогли. Это вам не на автовокзале перед поездкой билет до грязепуповки купить.



    Воот, попукапи заранее! )))

    С середины февраля было понятно, что ехать никуда не стоит. А их рейсы "внезапно" отменили ))) Ну да ))) Будет им уроком!!



    Вы просто не владете информацией, да и куда взрослому мужику, который целыми днями выясняет кто в интернете не прав, в чём то разбираться. Даже не понимая задницу с дивана просто найдите информацию о количестве заражённых в Таиланде в феврале и когда количество перевалило через тысячу. Вы просто жалки.



    При чем тут заболевшие! Люди на свой страх и риск поехали в другое государство в разгар мировой пандемии в отпуск ))) А тут видите ли, наотдыхались и спохватились ))) Все кому нужно было и у кого голова была на плечах - вернулись заблаговременно, либо вовсе не вылетали.



    ВОЗ объявила о пандемии только 11 марта, в какой там они разгар поехали в отпуск? Правительсто Таиланда только в 20 числах начало закрывать аэропорты.

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    1 час назад

    И не нужно их оттуда забирать. Выживут - после пандемии вернутся. А тут целого вице-премьера отвлекать на альтернативно-одарённых.

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Россиянский чай

    Дмитрий Русский

    Россиянский чай

    Дмитрий Русский

    Россиянский чай

    mediums

    Когда они ехали отдыхать они знали уже об опасности и возможности отмены рейсов.... Не полгода же назад они отдыхать ехали.....это русский авось. Тем более за несколько дней предупреждали об отмене рейсов. Нет же всем отдыхающим по....х... Думают, да че бы я отменял или сокращал свой отпуск ради ... Ну а теперь чего бы ради них туда гнали самолёт....имхо



    Дмитрий Русский

    Пожалели денег, которые потеряли бы, откажись от путевки! Обо всем они знали! Рейсы вывозили россиян, а эти ауты решили отпуска догулять до конца" Теперь пусть сидят там, пока пандемия не кончится! Еще заразу коронавирусную навезут - все заболевшие в Амурке так или иначе связаны с заграницей! Нет уж, нам таких соотечественников не надо!



    Конечно, если вы никогда не покупали билеты куда-то дальше вашей деревни откуда вы вылупились, вам не понять что билет на самолёт, тем более в другой стране нужно покупать ооочень заранее. И если вы разуете глаза и перечитаете новость, то поймёте, что их рейсы внезапно отменили и возможности купить новые билеты не было (рейсов нет вообще) и даже если бы они хотели улетель раньше, билетов бы купить они никак не смогли. Это вам не на автовокзале перед поездкой билет до грязепуповки купить.



    Воот, попукапи заранее! )))

    С середины февраля было понятно, что ехать никуда не стоит. А их рейсы "внезапно" отменили ))) Ну да ))) Будет им уроком!!



    Вы просто не владете информацией, да и куда взрослому мужику, который целыми днями выясняет кто в интернете не прав, в чём то разбираться. Даже не понимая задницу с дивана просто найдите информацию о количестве заражённых в Таиланде в феврале и когда количество перевалило через тысячу. Вы просто жалки.



    При чем тут заболевшие! Люди на свой страх и риск поехали в другое государство в разгар мировой пандемии в отпуск ))) А тут видите ли, наотдыхались и спохватились ))) Все кому нужно было и у кого голова была на плечах - вернулись заблаговременно, либо вовсе не вылетали.



    ВОЗ объявила о пандемии только 11 марта, в какой там они разгар поехали в отпуск? Правительсто Таиланда только в 20 числах начало закрывать аэропорты.



    "30 января ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение".

    Отдыхали до последнего да? Вплоть до закрытия аэропортов! Ну а как же, заплатили за путевку, деньгам чего пропадать! С нами русское авось, выручит! Ну вот и сидите там, чего ныть!

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Клаус Хайда

    И не нужно их оттуда забирать. Выживут - после пандемии вернутся. А тут целого вице-премьера отвлекать на альтернативно-одарённых.



    Золотые слова! В России и без них проблем хватает!

  • Россиянский чай

    Россиянский чай
    58 минут назад

    Дмитрий Русский

    Клаус Хайда

    И не нужно их оттуда забирать. Выживут - после пандемии вернутся. А тут целого вице-премьера отвлекать на альтернативно-одарённых.



    Золотые слова! В России и без них проблем хватает!



    Вы оба и такие вы - позор всей страны и причина всей помойки.

  • Ветерок100

    Ветерок100
    51 минута назад

    Это, скорее всего, не отдыхающие, а проживающие в Таиланде, а теперь вот вспомнили, что есть Россия, где могут оказать бесплатную мед. Помощь. В Таиланде они никому не нужны, ситуация там страшна, трупы прям на пляже валяются, и это слов проживающих там россиян

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    49 минут назад

    mediums

    Когда они ехали отдыхать они знали уже об опасности и возможности отмены рейсов.... Не полгода же назад они отдыхать ехали.....это русский авось. Тем более за несколько дней предупреждали об отмене рейсов. Нет же всем отдыхающим по....х... Думают, да че бы я отменял или сокращал свой отпуск ради ... Ну а теперь чего бы ради них туда гнали самолёт....имхо



    Пусть отдыхают и дальше. Подальше от сознательных граждан.

  • Мизантроп со стажем

    Мизантроп со стажем
    49 минут назад

    Согласен с Россиянским чаем. Государство для того и существует, чтобы помогать своим налогоплательщикам в трудной ситуации. Даже если в причинах трудной ситуации есть и доля их вины.

  • Россиянский чай

    Россиянский чай
    48 минут назад

    Ветерок100

    Это, скорее всего, не отдыхающие, а проживающие в Таиланде, а теперь вот вспомнили, что есть Россия, где могут оказать бесплатную мед. Помощь. В Таиланде они никому не нужны, ситуация там страшна, трупы прям на пляже валяются, и это слов проживающих там россиян



    Прежде, чем писать бред, посмотрите сколько там вообще заболевших за всё время и сравните хотябы с Москвой, где по вашей логике на Красной площади трупы лежать должны.

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    45 минут назад

    Ветерок100

    Это, скорее всего, не отдыхающие, а проживающие в Таиланде, а теперь вот вспомнили, что есть Россия, где могут оказать бесплатную мед. Помощь. В Таиланде они никому не нужны, ситуация там страшна, трупы прям на пляже валяются, и это слов проживающих там россиян



    Тоже возможно! В обычное время шлют видосы - "Вот, я живу в Тайланде, (США и д.р) мне тут хорошо" . А сейчас хотят бесплатную медицину. Потому что в других странах - денег нет - ТЫ НИЧТО! Вспомнили Россию - матушку. Надо отдать долджное - наследие СССР - бесплатная медицина еще оказывается!

  • Талли

    Талли
    42 минуты назад

    Россиянский чай
    Ветерок100

    Это, скорее всего, не отдыхающие, а проживающие в Таиланде, а теперь вот вспомнили, что есть Россия, где могут оказать бесплатную мед. Помощь. В Таиланде они никому не нужны, ситуация там страшна, трупы прям на пляже валяются, и это слов проживающих там россиян



    Прежде, чем писать бред, посмотрите сколько там вообще заболевших за всё время и сравните хотябы с Москвой, где по вашей логике на Красной площади трупы лежать должны.


    Согласна с вами. Как бы эти граждане кричали, если бы за границей застряли их родные и близкие? И на надо говорить, что они бы не полетели, полетели бы и ещё как, ситуации бывают разные. Как можно судить и оставлять человека в беде, не зная причин,почему они там оказались. Как по мне, так банальная зависть, что кто то может себе это позволить.

  • Россиянский чай

    Россиянский чай
    39 минут назад

    Дмитрий Русский

    Ветерок100

    Это, скорее всего, не отдыхающие, а проживающие в Таиланде, а теперь вот вспомнили, что есть Россия, где могут оказать бесплатную мед. Помощь. В Таиланде они никому не нужны, ситуация там страшна, трупы прям на пляже валяются, и это слов проживающих там россиян



    Тоже возможно! В обычное время шлют видосы - "Вот, я живу в Тайланде, (США и д.р) мне тут хорошо" . А сейчас хотят бесплатную медицину. Потому что в других странах - денег нет - ТЫ НИЧТО! Вспомнили Россию - матушку. Надо отдать долджное - наследие СССР - бесплатная медицина еще оказывается!



    Вы и правда из деревни и ни разу моря не видели. У людей просто заканчиваются визы, даже элементарный визаран не сделать. Они там будут находиться незаконно и как минимум по закону королевства один день оверстея - перманетный бан на въезд в последующем.

  • Mandalorian

    Mandalorian
    38 минут назад

    Ветерок100

    Это, скорее всего, не отдыхающие, а проживающие в Таиланде, а теперь вот вспомнили, что есть Россия, где могут оказать бесплатную мед. Помощь. В Таиланде они никому не нужны, ситуация там страшна, трупы прям на пляже валяются, и это слов проживающих там россиян



    Ты че херню несешь? Какие трупы на пляже? Да у них зараженных за все время меньше чем у нас за последний день появилось. Это у нас скоро трупы валятся будут, на Москве реке правда, тк у нас народ идиоты в большинстве типа тебя.

  • vk_Мария Чешева

    vk_Мария Чешева
    38 минут назад

    Медицина в России не бесплатная!! У нас есть страховые полисы. Все до единого организации и прочие формы бизнеса платят страховые взносы за своих работников и они не маленькие. Так что думаете что пишете

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