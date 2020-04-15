К будущему зданию ФОКа в Благовещенске начали подводить коммуникации

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В Благовещенске прис­тупили к строительст­ву физкультурно-оздоровительного комплек­са. На участке на Новотроицком шоссе выкорчевали деревья и начали подводить коммуникации. Намечено место, где вскоре начнут возводить фундамент будущего здания.

Этот физкультурно-оздоровительный комплекс появится в Приамурье в рамках программы «Газпром – детям». Всего их будет пять. Это универсальный игровой зал площадью в 540 квадратных метров. Площадка подойдет для игровых видов спорта: волейбола, баскетбола, мини-футбола, бадминтона и прочих. Кроме того, в комплексе расположатся тренажерный зал, медицинский кабинет, административные и служебные помещения, технические и бытовые комнаты. Общая площадь спортивного объекта составит более 8 тысяч квадратных метров.

«В Благовещенске остро ощущается нехватка универсальных игровых спортивных залов, – поделился министр по физической культуре и спорту региона Дмитрий Кутека. – Здесь планируется строительство двух объектов – в районе "Лазурного берега" реки Зея и в районе Новотроицкого шоссе. Реализация этих проектов позволит увеличить не только количество спортивных мероприятий, но и повысить их качество и уровень. А самое главное – позволит дополнительно привлечь людей к систематическим занятиям физической культурой».

Данный ФОК планируется как муниципальный объект. Второй комплекс, который возведут на берегу Зеи, станет областным. Там расположится не только игровая площадка, но и зрительские трибуны, а также зал для единоборств площадью 600 квадратных метров. Территория также будет оснащена парковкой и зеленой зоной.

Параллельно с Благовещенском, к возведению физкультурно-оздоровительных комплексов приступят в Тамбовке и Магдагачи. Сейчас там готовятся площадки. Сооружения будут такими же, как и те, которые расположатся по Новотроицкому шоссе в Благовещенске.

Самый большой ФОК построен в Тынде. Он будет трехэтажным с универсальным и тренажерными залами и ледовой площадкой. Его общая площадь превысит 28 тысяч квадратных метров.

К строительству всех пяти ФОКов по программе «Газпром – детям» планируют приступить в этом году, а сдать в эксплуатацию – в следующем. Программа действует в области с 2017 года. За это время в Приамурье появилось 16 современных спортивных объектов – это пришкольные стадионы, оснащенные всем необходимым не только для уроков физкультуры, но и занятий, спортивных секций, а также удобные многофункциональные площадки с современным покрытием.

По программе «Газпром – детям» в этом году в области будут возводить не только ФОКи. На средства компании – в этом году Приамурью выделено 100 миллионов рублей – проведут капитальный ремонт стадионов в Ивановке, Райчихинске, Завитинске и Бурее, а также двух многофункциональных площадок в Юхте и Новогеоргиевке, сообщает областное правительство.