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15апреля
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сегодня, 15:28 0

Импорт овощей в Приамурье из Китая превысил прошлогодний показатель

Импорт овощей в Приамурье из Китая превысил прошлогодний показатель
Фото: pixabay.com

Объем плодоовощной продукции, импортированной в Амурскую область из Китая за три месяца 2020 года, превысил показатель аналогичного периода прошлого года на 544 тонны. Это произошло, несмотря на действовавшее в начале 2020 года временное прекращение сообщения с КНР.

В общей сложности с начала 2020 года в Приамурье через пункт пропуска Благовещенск – Хэйхэ ввезено более 15 тысяч тонн плодоовощной и зеленой продукции. Вся она прошла контроль управления Россельхознадзора по Амурской области, сообщается на сайте ведомства.

В частности, в этом году ввозились свежие томаты, огурцы, различные виды капусты, морковь, лук репчатый, перец, имбирь, а также манго, клубника, ананасы, арбузы, киви, маракуйя, питахайя. Инспекторами амурского управления Россельхознадзора также проконтролировано 683 единицы автотранспортных средств с импортной подкарантинной продукцией.

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#Китай #торговля

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