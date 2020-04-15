Импорт овощей в Приамурье из Китая превысил прошлогодний показатель

Объем плодоовощной продукции, импортированной в Амурскую область из Китая за три месяца 2020 года, превысил показатель аналогичного периода прошлого года на 544 тонны. Это произошло, несмотря на действовавшее в начале 2020 года временное прекращение сообщения с КНР.

В общей сложности с начала 2020 года в Приамурье через пункт пропуска Благовещенск – Хэйхэ ввезено более 15 тысяч тонн плодоовощной и зеленой продукции. Вся она прошла контроль управления Россельхознадзора по Амурской области, сообщается на сайте ведомства.

В частности, в этом году ввозились свежие томаты, огурцы, различные виды капусты, морковь, лук репчатый, перец, имбирь, а также манго, клубника, ананасы, арбузы, киви, маракуйя, питахайя. Инспекторами амурского управления Россельхознадзора также проконтролировано 683 единицы автотранспортных средств с импортной подкарантинной продукцией.