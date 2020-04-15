На берегу водоема благовещенского парка Дружбы появилась мертвая рыба

В водоеме парка Дружбы в микрорайоне Благовещенска нашли мертвого змееголова. Фотографию рыбы прислали в редакцию читатели Амур.инфо.

Благовещенцы поинтересовались, как такая рыба оказалась в городском водоеме и почему она погибла.

Генеральный директор ОКЦ, в ведении которого находится парк, Надежда Багрова рассказала Амур.инфо, что гибель рыб в пруде фиксируют ежегодно.

«Рыбу в водоем каждый год запускают сами жители, в основном рыбаки, которые привозят ее из Талакана и других рыбных мест,– объяснила Надежда Багрова журналисту Амур.инфо по телефону. – Они мальков мешками иногда вываливают. Кто-то из них приживается, кто-то нет. Но вот после зимы у нас такое случается каждый год. Вероятно, рыбе не хватает воздуха подо льдом. Хоть мы и бурим лунки, чтобы воздух поступал, но не всегда это помогает. Весной, как сходит лед, рабочие в парке собирают дохлую рыбу».

Летом городских любителей рыбалки часто можно увидеть на берегах парка. Здесь с помощью удочки можно выловить карасей, ротанов, сомов. Теперь к фауне прибавились змееголовы. Эта хищная рыба считается промысловой и перспективной для прудового разведения. Змееголовы очень активно размножаются и в ряде стран даже признаны вредным видом, так как истребляют другую рыбу.

Водоем парка Дружбы облюбовали не только рыбы. Ежегодно здесь селятся дикие утки. К сожалению, благовещенцы не только охотно фотографируют и подкармливают пернатых.

«Каждый год утки к нам прилетают, – рассказала директор ОКЦ. – Сначала их три было. Но в доме напротив живет человек с ружьем, все пытаемся его найти, он одну утку подстрелил прошлым летом. Было очень обидно. Еще одну утку загрызла собака. С собаководами мы много разговаривали, но бесполезно. Осенью на зимовку улетела только одна птица. Будем надеяться, что этим летом водоем пустовать не будет, но пока еще птиц не видели».

Жители Благовещенска сейчас не смогут увидеть ни уток, ни рыб в парке микрорайона. Как сообщало Амур.инфо, зону отдыха закрыли на неопределенный период из-за угрозы распространения коронавируса. Парк Дружбы до 15 апреля оставался последним в областном центре, доступным для прогулок. В Городском и Первомайском парках ворота на замки заперли еще в начале месяца.