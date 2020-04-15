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15апреля
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сегодня, 15:09 5

Молодые амурчане могут получить по 150 тысяч рублей за работу в селе

Молодые амурчане могут получить по 150 тысяч рублей за работу в селе
Фото: pixabay.com

В Амурской области молодежь мотивируют работать в сельской местности. Молодых людей поощряют материально. Так, три молодых специалиста агропромышленного комплекса получили по 150 тысяч рублей за работу в селе в этом году.

В настоящее время на амурские предприятия агропромышленного комплекса требуются агрономы, зоотехники, ветврачи, инженеры-механики, энергетики, а также экономисты, бухгалтеры и юристы. Востребованы и рабочие специальности: механизаторы, токари, электрики, работники по уходу за животными.

Чтобы мотивировать молодежь ехать работать в село, в Амурской области действуют несколько стимулирующих социально значимых программ. Закон «О государственной поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Амурской области» предполагает, что молодые специалисты, пожелавшие после окончания обучения трудоустроиться в сельскую местность на срок не менее 5 лет по полученной специальности, имеют право на материальную поддержку из областного бюджета. Они получают единовременное пособие в размере 150 тысяч рублей, ежемесячное денежное пособие – 7 тысяч рублей специалистам с высшим образованием и 5 тысяч рублей – со средним профессиональным образованием.

Обязательное условие для получения указанных выплат – трудоустройство по полученной специальности не позднее трех месяцев с момента получения диплома. Также необходимо предоставить в министерство сельского хозяйства Амурской области документы в течение трех месяцев со дня подписания обеими сторонами трудового договора.

В случае прохождения военной службы по призыву, а также при уходе в отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком, в год завершения обучения за молодыми специалистами сохраняется право на получение выплат.

С 2008 года единовременные пособия в Приамурье получили 334 молодых специалиста.

В 2019 году из бюджета региона на эти цели выделено 8 034 тысячи рублей, 21 молодой специалист получил единовременную выплату, 90 – ежемесячные выплаты, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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#работа #сельское хозяйство #финансы

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    3 часа назад

    Опять Едросня создает видимость поддержки! Если я поработав полгода в городе решу пойти работать в село, то я уже не гожусь!

  • Adolf

    Adolf
    2 часа назад

    За 150 штук можно только диван купить. А зарплата какая? 25000-30000?

  • dance

    dance
    2 часа назад

    Adolf

    За 150 штук можно только диван купить. А зарплата какая? 25000-30000?



    херассе у вас диваны стоят

  • OT

    OT
    1 час назад

    А депутатам что останется?

    Или это "помойные"?

  • Kniga

    Kniga
    51 минута назад

    Самый действенный способ - сделать хорошую ЗП. Тогда не нужно будет никого поддерживать. Люди же почему на вахту едут - потому что там платят.

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