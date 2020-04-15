На Пасху церкви не откроют двери

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Пасхальные богослужения 18 апреля в Приамурье пройдут за закрытыми дверями. К такому решению пришли в ходе совместного обсуждения губернатор Василий Орлов и архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан.

Губернатор рассказал главе Благовещенской епархии о текущей ситуации по недопущению распространения коронавирусной инфекции и о тех ограничительных мерах, которые приняты в регионе. Под особым контролем сейчас находятся люди из так называемых групп риска – в возрасте 65+, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями. Для них рекомендован режим самоизоляции, потому что именно у этой категории заболевание может протекать в наиболее тяжелой форме. Василий Орлов попросил владыку учесть это при планировании и проведении пасхальных мероприятий.

«Мы прекрасно понимаем все риски, которые существуют сегодня. Великий праздник Пасхи все же будет. В храмах будут идти пасхальные богослужения, но при закрытых дверях. В богослужениях будут участвовать священнослужители и церковнослужащие с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Православным амурчанам, желающим участвовать в богослужении, мы будем рекомендовать просмотр праздничной службы по телевидению и таким образом быть сопричастниками Пасхи. Таким образом, мы защитим людей, но в то же время позволим им увидеть все происходящее в храме и в безопасных условиях принять участие в одном из главных православных праздников России», – пояснил архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан.

Трансляция пасхальной службы будет проходить на сайте www.amurobl.tv и в ряде средств массовой информации. Эфир начнется в 23:30 18 апреля и продлится до 2:30 19 апреля, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.